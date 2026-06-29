Presiden Korsel Murka Taeguk Warriors Gagal ke 32 Besar Piala Dunia 2026, Desak Reformasi Total KFA

Presiden Korsel Lee Jae Myung mengkritik keras pelatih Hong Myung-bo setelah tim nasional gagal lolos dari fase grup Piala Dunia 2026. (Instagram @2_jaemyung)
JawaPos.com - Kegagalan Tim Nasional Korea Selatan melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 memicu reaksi keras dari Presiden Lee Jae Myung.
Orang nomor satu di Negeri Ginseng itu menilai hasil mengecewakan tersebut bukan semata-mata persoalan di atas lapangan, melainkan mencerminkan lemahnya tata kelola organisasi sepak bola nasional.
Menurut Lee, kegagalan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan arah dan prestasi sebuah organisasi.
Ia menilai budaya yang lebih mengutamakan kedekatan, loyalitas, maupun kepentingan kelompok dibanding kompetensi telah berdampak buruk terhadap proses pengambilan keputusan.
Presiden Korea Selatan menyebut hasil yang diraih tim nasional sangat mengecewakan, terlebih mengingat besarnya harapan publik terhadap skuad yang tampil di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Ia menilai situasi ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Pemerintah pun bergerak cepat dengan meminta Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata melakukan penyelidikan terhadap penyebab kegagalan tim nasional.
Evaluasi itu akan mencakup sistem pengelolaan organisasi, proses pengambilan keputusan, hingga tata kelola sumber daya manusia di lingkungan sepak bola Korea Selatan.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!