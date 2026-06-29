Presiden Korsel Murka Taeguk Warriors Gagal ke 32 Besar Piala Dunia 2026, Desak Reformasi Total KFA

JawaPos.com - Kegagalan Tim Nasional Korea Selatan melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 memicu reaksi keras dari Presiden Lee Jae Myung.

Orang nomor satu di Negeri Ginseng itu menilai hasil mengecewakan tersebut bukan semata-mata persoalan di atas lapangan, melainkan mencerminkan lemahnya tata kelola organisasi sepak bola nasional.

Menurut Lee, kegagalan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan arah dan prestasi sebuah organisasi.

Ia menilai budaya yang lebih mengutamakan kedekatan, loyalitas, maupun kepentingan kelompok dibanding kompetensi telah berdampak buruk terhadap proses pengambilan keputusan.

Presiden Korea Selatan menyebut hasil yang diraih tim nasional sangat mengecewakan, terlebih mengingat besarnya harapan publik terhadap skuad yang tampil di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Ia menilai situasi ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Pemerintah pun bergerak cepat dengan meminta Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata melakukan penyelidikan terhadap penyebab kegagalan tim nasional.