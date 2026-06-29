Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Senin, 29 Juni 2026 | 23.16 WIB

Presiden Korsel Murka Taeguk Warriors Gagal ke 32 Besar Piala Dunia 2026, Desak Reformasi Total KFA

Presiden Korsel Lee Jae Myung mengkritik keras pelatih Hong Myung-bo setelah tim nasional gagal lolos dari fase grup Piala Dunia 2026. (Instagram @2_jaemyung) - Image

Presiden Korsel Lee Jae Myung mengkritik keras pelatih Hong Myung-bo setelah tim nasional gagal lolos dari fase grup Piala Dunia 2026. (Instagram @2_jaemyung)

JawaPos.com - Kegagalan Tim Nasional Korea Selatan melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 memicu reaksi keras dari Presiden Lee Jae Myung. 

Orang nomor satu di Negeri Ginseng itu menilai hasil mengecewakan tersebut bukan semata-mata persoalan di atas lapangan, melainkan mencerminkan lemahnya tata kelola organisasi sepak bola nasional.

Menurut Lee, kegagalan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan arah dan prestasi sebuah organisasi. 

Ia menilai budaya yang lebih mengutamakan kedekatan, loyalitas, maupun kepentingan kelompok dibanding kompetensi telah berdampak buruk terhadap proses pengambilan keputusan.

Presiden Korea Selatan menyebut hasil yang diraih tim nasional sangat mengecewakan, terlebih mengingat besarnya harapan publik terhadap skuad yang tampil di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Ia menilai situasi ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Pemerintah pun bergerak cepat dengan meminta Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata melakukan penyelidikan terhadap penyebab kegagalan tim nasional. 

Evaluasi itu akan mencakup sistem pengelolaan organisasi, proses pengambilan keputusan, hingga tata kelola sumber daya manusia di lingkungan sepak bola Korea Selatan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Prabowo Kasih Kejutan Buat Presiden Lee, Berikan Baju untuk Anjing Peliharaannya - Image
Nasional

Prabowo Kasih Kejutan Buat Presiden Lee, Berikan Baju untuk Anjing Peliharaannya

Kamis, 2 April 2026 | 20.14 WIB

Jadwal Afrika Selatan vs Kanada di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026, Kick-off Jam Berapa? - Image
Piala Dunia 2026

Jadwal Afrika Selatan vs Kanada di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026, Kick-off Jam Berapa?

Minggu, 28 Juni 2026 | 14.59 WIB

Prediksi Susunan Pemain Korsel vs Republik Ceko: Son Heung-min Tegaskan Siap Bantu Taegeuk Warrior Menang! - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Susunan Pemain Korsel vs Republik Ceko: Son Heung-min Tegaskan Siap Bantu Taegeuk Warrior Menang!

Jumat, 12 Juni 2026 | 01.24 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

3

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

4

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

5

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

6

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

7

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

8

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore