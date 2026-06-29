Prediksi Susunan Pemain Paraguay vs Jerman: Tantangan Besar Gustavo Gomez di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Kapten Timnas Paraguay, Gustavo Gomez, menyebut Jerman sebagai lawan yang sangat tangguh jelang duel babak 32 besar Piala Dunia 2026. Meski begitu, ia memastikan Paraguay siap memberikan perlawanan terbaik.

Gomez mengatakan Jerman merupakan salah satu tim terkuat di dunia. Meski demikian, ia menegaskan Paraguay siap memberikan perlawanan terbaik demi mengamankan tiket ke babak 16 besar.

"Bagi kami, ini adalah tantangan besar. Saya sangat menikmati setiap hari, setiap menit, karena berada di Piala Dunia adalah sebuah hak istimewa, sebuah mimpi yang hanya sedikit pemain yang bisa mewujudkannya. Terlebih lagi jika melihat posisi kami dua tahun lalu dan semua yang telah kami capai sebagai sebuah tim," kata Gomez dalam konferensi pers, seperti dikutip dari AFP, Senin (29/6/2026).

"Kami berhasil lolos dari kualifikasi dan seluruh skuad sangat senang akan hal itu. Sepak bola memberi kami kesempatan menghadapi tim yang sangat kuat dan tantangan yang benar-benar besar," lanjut bek Palmeiras tersebut.

Sebagai kapten tim, Gomez menegaskan Paraguay akan tetap mempertahankan identitas permainannya saat menghadapi Jerman.

"Saya rasa kami telah menunjukkan bahwa fondasi tim kami adalah bersaing dan memberikan yang terbaik di setiap bola serta setiap pertandingan. Besok tidak akan menjadi pengecualian," ujarnya.

"Itu sudah menjadi identitas kami. Tentu saja pelatih Gustavo Alfaro akan membimbing kami hingga detail terakhir untuk menghadapi pertandingan sebaik mungkin. Semoga kami bisa memainkan pertandingan yang hebat dan mendapatkan hasil positif," tutup bek berusia 33 tahun tersebut.

Prediksi Susunan Pemain Jerman vs Paraguay Kedua tim diperkirakan akan menurunkan komposisi terbaiknya.

Jerman (3-5-2):

Manuel Neuer; David Raum, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger; Felix Nmecha, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Kai Havertz, Leroy Sané.