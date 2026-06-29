Carlo Ancelotti Sebut Brasil Waspadai Kejutan dari Samurai Biru

JawaPos.com - Pelatih tim nasional Brasil Carlo Ancelotti mewaspadai kejutan dari timnas Jepang pada pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Houston Stadium, Selasa (30/6) pukul 00.00 WIB.

"Itu adalah pengalaman yang baik bagi kami, kita bisa mengatakan bahwa Jepang memiliki tim kompetitif dan salah satu yang terbaik di dunia. Mereka mengalahkan Inggris pada Maret (lalu saat uji coba), kami sangat menghormati mereka," kata Ancelotti dikutip dari laman resmi CBF, Senin.

"Kami mempersiapkan pertandingan ini seperti pertandingan final. Dan ini adalah final," imbuh mantan pelatih Real Madrid tersebut.

Pelatih asal Italia ini mengatakan timnya akan fokus pada semua aspek baik menyerang, bertahan ataupun juga kombinasi-kombinasi antarlini pada laga menghadapi Samurai Biru.

Sejumlah strategi pun dipersiapkan Ancelotti demi bisa membongkar permainan Daichi Kamada dan kawan-kawan yang mempunyai karakter begitu kolektif.

"Untuk pertandingan besok, kita perlu banyak hal: pikiran, hati, ide yang jelas. Kami harus siap untuk segala sesuatu yang bisa terjadi di babak gugur, dan dalam babak gugur banyak hal bisa terjadi," kata Ancelotti.

Nantinya tim Samba dipastikan akan kehilangan pilar Raphinha yang mengalami cedera. Meski demikian dalam skuad Brasil saat ini memiliki Neymar Junior yang sebelumnya masih dalam perawatan pemulihan cedera namun kini sudah dapat kembali tampil.