Carlo Ancelotti Sebut Brasil Waspadai Kejutan dari Samurai Biru

Pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti. (ig @mrancelotti)
JawaPos.com - Pelatih tim nasional Brasil Carlo Ancelotti mewaspadai kejutan dari timnas Jepang pada pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Houston Stadium, Selasa (30/6) pukul 00.00 WIB.
"Itu adalah pengalaman yang baik bagi kami, kita bisa mengatakan bahwa Jepang memiliki tim kompetitif dan salah satu yang terbaik di dunia. Mereka mengalahkan Inggris pada Maret (lalu saat uji coba), kami sangat menghormati mereka," kata Ancelotti dikutip dari laman resmi CBF, Senin.
"Kami mempersiapkan pertandingan ini seperti pertandingan final. Dan ini adalah final," imbuh mantan pelatih Real Madrid tersebut.
Pelatih asal Italia ini mengatakan timnya akan fokus pada semua aspek baik menyerang, bertahan ataupun juga kombinasi-kombinasi antarlini pada laga menghadapi Samurai Biru.
Sejumlah strategi pun dipersiapkan Ancelotti demi bisa membongkar permainan Daichi Kamada dan kawan-kawan yang mempunyai karakter begitu kolektif.
"Untuk pertandingan besok, kita perlu banyak hal: pikiran, hati, ide yang jelas. Kami harus siap untuk segala sesuatu yang bisa terjadi di babak gugur, dan dalam babak gugur banyak hal bisa terjadi," kata Ancelotti.
Nantinya tim Samba dipastikan akan kehilangan pilar Raphinha yang mengalami cedera. Meski demikian dalam skuad Brasil saat ini memiliki Neymar Junior yang sebelumnya masih dalam perawatan pemulihan cedera namun kini sudah dapat kembali tampil.
Baca Juga:Prediksi Susunan Pemain Brasil vs Jepang: Neymar masih Cadangan, Samurai Biru Siap Beri Kejutan!
Sementara di kubu Jepang terdapat dua pemain yang diragukan untuk tampil karena mengalami cedera yakni Ko Itakura dan Takefusa Kubo. (*)
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!