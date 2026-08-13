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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 13 Agustus 2026 | 22.25 WIB

Gagal Hadapi Timnas Indonesia! India Resmi Mundur dari FIFA ASEAN Cup 2026

India resmi mundur dari FIFA ASEAN Cup 2026 dan memilih fokus menghadapi Brasil pada FIFA Matchday. (Instagram @indiafootballll) - Image

India resmi mundur dari FIFA ASEAN Cup 2026 dan memilih fokus menghadapi Brasil pada FIFA Matchday. (Instagram @indiafootballll)

JawaPos.com — India resmi mundur dari FIFA ASEAN Cup 2026 setelah All India Football Federation (AIFF) memilih fokus menghadapi Brasil pada FIFA Matchday, sehingga Timnas Indonesia kehilangan satu calon pesaing dari Grup.

Keputusan tersebut disampaikan AIFF kepada FIFA menjelang turnamen yang dijadwalkan mulai 24 September 2026 dan turut melibatkan Malaysia serta Singapura.

India Pilih Brasil ketimbang FIFA ASEAN Cup

Keputusan India mundur dari FIFA ASEAN Cup 2026 dipengaruhi agenda menghadapi Brasil di Kolkata pada 3 Oktober 2026, tepat ketika final Divisi 1 turnamen regional tersebut digelar.

Presiden AIFF Kalyan Chaubey menyebut duel melawan Brasil memiliki nilai strategis dan menjadi kesempatan berharga bagi perkembangan sepak bola India.

"Kami tidak dapat berpartisipasi dalam FIFA ASEAN Cup karena komitmen kami dengan federasi sepak bola Brasil," ujar Chaubey, Rabu (12/8/2026) malam, dikutip dari Times of India.

Ia juga menjelaskan terdapat kendala teknis karena India hanya bisa memainkan empat pertandingan selama jeda internasional tersebut.

Bagi AIFF, pertandingan melawan Brasil dinilai memiliki daya tarik lebih besar karena dapat memberikan pengalaman menghadapi salah satu tim papan atas dunia.

"Bermain melawan Brasil mungkin merupakan kesempatan sekali seumur hidup bagi para pemain India," kata Chaubey.

Chaubey juga melihat laga tersebut bisa memberikan dampak lebih luas bagi sepak bola India. "Ini adalah hal yang dapat mempromosikan olahraga ini di seluruh negeri kami," ujarnya.

Editor: Banu Adikara
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