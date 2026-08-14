MotoGP Era 850 cc Dimulai, Rio de Janeiro Jadi Tuan Rumah Launching Musim 2027

MotoGP memilih Rio de Janeiro sebagai lokasi launching musim 2027. Acara ini menandai dimulainya era baru mesin 850 cc pada Februari. (Crash)
JawaPos.com - MotoGP resmi memilih Rio de Janeiro, Brasil, sebagai lokasi season launch musim 2027. Acara utama yang menandai dimulainya era baru mesin 850 cc itu akan digelar di Botafogo Beach pada 21 Februari tahun depan.
Rio de Janeiro tercatat sebagai tuan rumah season launch ketiga setelah Bangkok pada 2025 dan Kuala Lumpur awal tahun ini. Sejumlah laporan menyebut Miami sempat menjadi kandidat utama sebelum akhirnya MotoGP memilih Brasil.
Pemilihan itu bukan tanpa alasan. Brasil baru saja kembali menggelar MotoGP setelah absen selama dua dekade.
“Antusiasme yang ditunjukkan penggemar Brasil saat kami kembali ke Goiania pada 2026 menegaskan hubungan luar biasa antara MotoGP dan Brasil,” kata CEO MotoGP Group Carmelo Ezpeleta.
Di sisi lain, jelang persiapan menuju musim 2027, MotoGP masih menghadapi ketidakpastian terkait Grand Prix Qatar tahun ini.
Situasi keamanan di Timur Tengah membuat penyelenggara mulai mempertimbangkan opsi memindahkan balapan ke negara lain.
MotoGP berpeluang mengikuti langkah Formula 1 yang telah memindahkan GP Bahrain ke Sepang, Malaysia.
“Tentu saja, fakta bahwa kami berasal dari keluarga yang sama dengan F1, Liberty Media, berarti masalah ini juga ada dalam pikiran kami,” kata Ezpeleta dikutip dari Motorsport.
Meski begitu, MotoGP masih berharap dapat menggelar balapan di Lusail, Qatar, pada 8 November.
“Situasinya berbeda (dengan F1). Kami hanya memiliki satu balapan di Timur Tengah dan, dari sudut pandang komersial, musim stop di 21 sudah cukup,” kata Ezpeleta. (ka/bas)
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