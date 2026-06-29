Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Pilih Unggulan atau Kuda Hitam?

JawaPos.com - Babak 32 besar Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan pertandingan menarik ketika Belanda menghadapi Maroko di Monterrey Stadium, Selasa (30/6/2026) pukul 08.00 WIB.

Pertemuan ini diprediksi menjadi salah satu laga paling seimbang di fase gugur karena kedua tim sama-sama tampil impresif sepanjang penyisihan grup.

Belanda datang dengan status juara grup setelah menunjukkan performa yang cukup meyakinkan. Tim asuhan Ronald Koeman tampil produktif dengan mencetak 10 gol dalam tiga pertandingan fase grup.

Ketajaman lini depan dipadukan dengan permainan menyerang yang agresif membuat De Oranje menjadi salah satu tim yang paling berbahaya sejauh turnamen berlangsung.

Di sisi lain, Maroko kembali membuktikan bahwa pencapaian mereka dalam beberapa tahun terakhir bukanlah sebuah kebetulan.

Tim berjuluk Singa Atlas tampil disiplin, solid, dan sulit ditembus lawan. Mereka hanya kebobolan tiga gol sepanjang fase grup serta mampu menahan imbang Brasil sebelum memastikan tiket ke babak gugur.

Pertandingan nanti diperkirakan berlangsung dengan tempo tinggi sejak menit awal. Belanda kemungkinan akan lebih dominan dalam penguasaan bola, sedangkan Maroko diprediksi memilih bermain lebih sabar sambil menunggu peluang melalui serangan balik cepat.

Salah satu kekuatan utama Belanda terletak pada situasi bola mati. Tim asuhan Koeman beberapa kali berhasil mencetak gol melalui tendangan sudut maupun tendangan bebas.