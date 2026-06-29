KFA Hentikan Tradisi, Timnas Korea Selatan Pulang Tanpa Penyambutan di Bandara Usai Gagal di Piala Dunia 2026

Timnas Korea Selatan (Instagram @hm_son7)
JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) mengambil keputusan yang cukup berbeda setelah perjalanan tim nasional mereka di Piala Dunia 2026 berakhir.
Untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 2002, KFA memastikan tidak akan menggelar acara penyambutan resmi di Bandara Internasional Incheon saat skuad Taegeuk Warriors kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026.
Keputusan tersebut diumumkan secara resmi oleh KFA sebagai bagian dari pengaturan kepulangan tim. Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, seluruh pemain dan staf pelatih juga tidak akan pulang dalam satu rombongan besar.
Sebaliknya, para pemain dijadwalkan kembali ke Korea Selatan secara bertahap dalam beberapa kloter kecil hingga 1 Juli 2026.
Dengan skema tersebut, kepadatan penumpang di bandara dapat dikurangi sekaligus memudahkan para pemain yang memiliki agenda berbeda setelah turnamen berakhir.
Langkah ini menjadi perhatian publik karena Korea Selatan selama lebih dari dua dekade selalu menggelar penyambutan bagi tim nasional usai tampil di Piala Dunia.
Bahkan ketika hasil yang diraih tidak sesuai harapan, para pemain tetap disambut oleh suporter maupun media di bandara.
Banyak pihak menilai keputusan KFA kali ini juga berkaitan dengan pengalaman kurang menyenangkan yang pernah terjadi pada 2018.
Saat itu, beberapa pemain Korea Selatan sempat menjadi sasaran pelemparan telur ketika menghadiri acara penyambutan usai kembali dari Piala Dunia di Rusia.
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