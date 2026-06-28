Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung Murka Usai Timnas Tersingkir dari Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung meluapkan kemarahannya setelah tim nasional gagal lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Kegagalan tersebut langsung memicu kritik keras terhadap pelatih Hong Myung-bo hingga perintah investigasi resmi kepada Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata.

Korea Selatan secara mengejutkan tersingkir pada fase grup setelah menelan dua kekalahan beruntun dari Meksiko dan Afrika Selatan.

Hasil itu membuat Taegeuk Warriors hanya finis di peringkat ketiga Grup A dan gagal masuk delapan tim peringkat ketiga terbaik yang berhak melaju ke babak gugur.

Lee Jae Myung Soroti Penunjukan Hong Myung-bo Lee Jae Myung mengaku sangat terkejut dengan hasil yang diraih tim nasional. Menurutnya, kegagalan Korea Selatan bukan sekadar persoalan teknis di lapangan, melainkan berakar dari kesalahan dalam menentukan sosok pemimpin.

"Saya bukan hanya terkejut dengan hasil yang tidak terduga ini, saya benar-benar bingung," tulis Lee melalui akun X miliknya pada Minggu (28/6/2026).

Ia kemudian mengaitkan kegagalan tersebut dengan dugaan praktik favoritisme dalam proses penunjukan pelatih. Lee menilai kompetensi telah dikalahkan oleh kepentingan kelompok.

"Sekali lagi terbukti bahwa keputusan mengenai personel adalah segalanya. Ketika 'kami versus mereka' lebih diutamakan daripada kompetensi, dan orang yang tidak kompeten dipilih menjadi pemimpin, hasilnya sudah sangat jelas," lanjutnya.

Tudingan Favoritisme Kembali Mencuat Penunjukan kembali Hong Myung-bo sebagai pelatih tim nasional pada 2024 memang sejak awal menuai kontroversi. Sejumlah media Korea Selatan menuding proses pemilihannya tidak transparan dan sarat unsur favoritisme.