Korea Selatan Tersingkir, Wajah Pelatih Hong Myung-bo Disamarkan saat Ditayangkan TV KBS

JawaPos.com - Kegagalan Korea Selatan melangkah ke fase gugur Piala Dunia 2026 masih menjadi pembicaraan hangat di negaranya. Kekalahan dari Afrika Selatan memastikan langkah Taeguk Warriors terhenti lebih cepat dari yang diharapkan, sekaligus memicu berbagai reaksi dari publik hingga media lokal.

Salah satu momen yang menarik perhatian terjadi saat stasiun televisi nasional Korea Selatan, KBS, menayangkan liputan dari hotel tempat tim menginap setelah pertandingan.

Dalam tayangan tersebut, pelatih kepala Hong Myung-bo sedang menggelar konferensi pers bersama awak media. Namun, ada hal yang tidak biasa. Wajah Hong Myung-bo ditampilkan dalam kondisi blur atau disamarkan.

Tayangan itu kemudian menyebar luas di media sosial dan memunculkan beragam komentar dari para penggemar sepak bola. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa penyamaran wajah tersebut dianggap sebagai simbol kekecewaan terhadap hasil yang diraih Korea Selatan di Piala Dunia 2026.

Penampilan tim dinilai jauh dari ekspektasi, mengingat Korea Selatan selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Asia di ajang dunia.

Keputusan KBS itu pun memicu perdebatan. Sebagian warganet menilai langkah tersebut sebagai bentuk kritik yang satir terhadap performa tim nasional beserta jajaran pelatih.

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Di sisi lain, ada pula yang beranggapan tindakan tersebut kurang pantas karena dianggap tidak menghormati sosok pelatih yang telah berupaya memimpin tim selama turnamen.

Hong Myung-bo sendiri belum memberikan tanggapan terkait tayangan tersebut. Dalam konferensi pers usai pertandingan, ia lebih memilih fokus membahas evaluasi permainan tim dan mengakui bahwa Korea Selatan gagal memenuhi target yang telah ditetapkan.

Kegagalan di Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa perubahan besar bagi sepak bola Korea Selatan. Federasi kemungkinan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja tim, mulai dari jajaran pelatih hingga program pembinaan pemain.