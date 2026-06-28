Korea Selatan Resmi Tersingkir dari Piala Dunia FIFA 2026 Setelah Gagal Menembus Babak 32 Besar

JawaPos.com – Korea Selatan resmi tersingkir dari Piala Dunia FIFA 2026 setelah gagal memperoleh tiket menuju babak 32 besar.

Dilansir dari laman Korea Herald pada Minggu (28/6), Kepastian tersebut terjadi setelah hasil pertandingan Grup K antara Republik Demokratik Kongo dan Uzbekistan tidak menguntungkan bagi peluang Taeguk Warriors.

Republik Demokratik Kongo menang 3-1 atas Uzbekistan dan mengamankan posisi yang membuat Korea Selatan tidak mampu mengejar delapan besar tim peringkat ketiga terbaik.

Korea Selatan mengakhiri fase grup dengan menempati posisi ketiga Grup A setelah hanya mengoleksi tiga poin dari tiga pertandingan. Tim asuhan pelatih tersebut mencatat satu kemenangan dan dua kekalahan selama babak penyisihan grup. Hasil tersebut membuat Korea Selatan gagal lolos sebagai salah satu tim peringkat kedua maupun peringkat ketiga terbaik.

Perjalanan Korea Selatan di Piala Dunia FIFA 2026 sebenarnya dimulai dengan hasil positif setelah mengalahkan Republik Ceko dengan skor 2-1 pada pertandingan pembuka.

Namun, performa mereka menurun setelah mengalami kekalahan beruntun dari Meksiko dan Afrika Selatan dengan skor identik 1-0. Dua kekalahan tersebut membuat peluang Korea Selatan untuk melaju ke babak berikutnya semakin sulit.

Dengan format baru Piala Dunia yang diikuti 48 negara, dua tim terbaik dari setiap grup berhak lolos otomatis ke babak gugur. Selain itu, delapan tim peringkat ketiga terbaik juga mendapatkan kesempatan melanjutkan perjalanan di turnamen. Korea Selatan sempat berharap hasil pertandingan dari grup lain dapat membuka peluang terakhir, tetapi posisi mereka akhirnya tidak berubah.

Setelah memastikan tersingkir, skuad Korea Selatan menyelesaikan agenda latihan terakhir di pusat latihan mereka di Guadalajara. Tim tersebut dijadwalkan menggelar konferensi pers penutup sebelum kembali ke negara asalnya.