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Taufiq Ardyansyah
Rabu, 1 Juli 2026 | 23.46 WIB

Jarang Lakukan Tekel, Ceko dan Belanda Jadi Salah Satu Tim Paling Bersih di Piala Dunia 2026

Timnas Belanda (Instagram @onsoranje) - Image

Timnas Belanda (Instagram @onsoranje)

JawaPos.com - Belanda menjadi salah satu tim dengan permainan paling disiplin di Piala Dunia 2026. Hal itu terlihat dari minimnya jumlah tekel yang dilakukan sepanjang turnamen.

Berdasarkan statistik, De Oranje hanya mencatat rata-rata 11,3 tekel per pertandingan. Angka tersebut menjadi yang terendah kedua di antara seluruh peserta Piala Dunia 2026.

Belanda hanya kalah dari Republik Ceko yang menorehkan rata-rata 11 tekel per laga. Sementara itu, Selandia Baru, Kolombia, dan Portugal melengkapi lima besar dengan rata-rata 11,7 tekel setiap pertandingan.

Minimnya jumlah tekel menunjukkan Belanda lebih mengandalkan penguasaan bola, organisasi permainan, serta positioning untuk merebut kembali bola dibandingkan melakukan duel fisik. Pendekatan itu juga membuat mereka termasuk tim dengan permainan yang relatif bersih sepanjang turnamen. 

Tim dengan Rata-rata Tekel Terendah di Piala Dunia 2026

  1. Republik Ceko — 11 tekel/laga
  2. Belanda — 11,3 tekel/laga
  3. Selandia Baru — 11,7 tekel/laga
  4. Kolombia — 11,7 tekel/laga
  5. Portugal — 11,7 tekel/laga

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Editor: Hendra
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