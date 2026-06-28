Semua Berawal dari Sistem: Rahasia Jepang Unggul dari Korea Selatan di Sepak Bola Dunia

JawaPos.com - Perjalanan Jepang dan Korea Selatan di Piala Dunia kali ini memperlihatkan kontras yang sulit diabaikan.

Jepang mampu melewati fase grup tanpa menelan kekalahan, sementara Korea Selatan harus berjuang hingga akhir dan bergantung pada hasil pertandingan tim lain untuk menjaga asa melaju ke babak berikutnya.

Perbedaan hasil tersebut memunculkan banyak kritik terhadap pelatih Korea Selatan, Hong Myung-bo.

Namun, jika melihat lebih dalam, persoalannya tampaknya tidak sesederhana pergantian pelatih. Kesenjangan yang kini terlihat merupakan hasil dari proses panjang yang dibangun dengan pendekatan berbeda oleh kedua negara.

Salah satu indikator paling mencolok adalah jumlah pemain yang berkarier di liga-liga elite Eropa. Jepang kini memiliki sekitar 62 pemain yang tersebar di delapan kompetisi utama Benua Biru. Sementara itu, Korea Selatan hanya memiliki sekitar 13 pemain.

Di Premier League, Jepang memiliki empat pemain aktif, sedangkan Korea Selatan hanya diwakili oleh Hwang Hee-chan.

Di Bundesliga, Jepang memiliki sekitar 15 pemain, sedangkan Korea hanya empat. Bahkan di Liga Belgia, jumlah pemain Jepang mencapai 19 orang, menunjukkan betapa luasnya penyebaran talenta mereka di kompetisi Eropa.

Banyaknya pemain yang tampil secara rutin di level tertinggi membuat kualitas dan pengalaman mereka berkembang lebih cepat.