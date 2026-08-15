Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

JawaPos.com - Persebaya Surabaya harus menyiapkan rencana lain di lini depan menjelang bergulirnya Super League 2026/2027.

Penyerang utama mereka, Alex Martins, masih menjalani pemulihan cedera bahu dan kondisinya belum dipastikan untuk laga pembuka kompetisi.

Alex Martins mengalami dislokasi bahu ketika memperkuat Persebaya menghadapi Port FC pada pertandingan pramusim. Cedera tersebut terjadi pada menit-menit akhir pertandingan setelah sang striker terlibat duel udara.

Sebelumnya, penyerang asal Brasil itu menjadi pahlawan Green Force. Alex Martins mencetak gol yang membantu Persebaya mengamankan kemenangan 2-1 atas Port FC.

Meski begitu, cedera yang dialaminya membuat tim pelatih tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Persebaya memilih memberikan waktu pemulihan yang cukup agar kondisi Alex benar-benar siap sebelum kembali ke lapangan.

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, mengatakan kondisi Alex perlu mendapat perhatian khusus. Ia juga menjadikan pengalaman Risto Mitrevski sebagai salah satu pertimbangan dalam menangani cedera tersebut.

"Alex Martins masih cedera dan kami harus berhati-hati dengannya karena situasinya tidak biasa, dan kami memiliki contoh yang bagus di sini bersama Risto yang musim lalu mengalami situasi serupa," kata Tavares.

Risto sebelumnya mengalami cedera bahu kiri atau labrum shoulder setelah terjatuh saat menghadapi Semen Padang.