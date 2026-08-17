Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

JawaPos.com — Jay Idzes diprediksi masuk starting XI Sassuolo saat menghadapi Cesena pada babak 64 besar Coppa Italia 2026/2027 di Stadion Mapei, Reggio Emilia, Senin (17/8/2026) malam WIB.
Laga pukul 23.30 WIB itu menjadi kesempatan bek sekaligus kapten Timnas Indonesia tersebut kembali tampil dalam pertandingan resmi setelah absen sepanjang pramusim.
Sassuolo akan menjalani pertandingan kompetitif pertamanya pada musim 2026/2027 setelah melewati tujuh laga uji coba.
Cesena, klub Serie B, menjadi lawan yang harus dihadapi Sassuolo sebelum memulai persaingan Serie A dalam hitungan hari.
Jay Idzes berpeluang besar kembali merasakan atmosfer pertandingan bersama Sassuolo setelah kondisinya membaik.
Pemain asal Indonesia tersebut sebelumnya melewatkan seluruh tujuh pertandingan pramusim karena masih menjalani proses pemulihan cedera.
Sassuolo menggelar uji coba melawan Alta Anaunia, Padova, Trento, Parma, Folgore Caratese, Celta Vigo, dan Augsburg.
Absennya Jay Idzes dalam seluruh rangkaian tersebut membuat laga kontra Cesena menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana kondisi fisiknya setelah kembali berlatih bersama tim.
Kembalinya Jay Idzes juga datang ketika Sassuolo sedang membutuhkan tambahan kekuatan di sektor pertahanan.
Tarik Muharemovic telah dijual ke Leeds United, sedangkan Filippo Romagna juga meninggalkan klub sehingga pilihan Alberto Aquilani di lini belakang menjadi lebih terbatas.
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Situasi tersebut membuat Sassuolo harus memanfaatkan pemain muda serta sejumlah opsi alternatif.
Jay Idzes pun menjadi salah satu pemain penting yang bisa membantu memperkuat lini belakang jika kondisinya dinilai cukup siap oleh tim pelatih.
Meski sudah kembali mengikuti latihan, Jay Idzes belum tentu langsung dimainkan penuh selama 90 menit.
Lamanya periode tanpa pertandingan membuat kondisi fisik bek Timnas Indonesia itu menjadi salah satu pertimbangan utama Alberto Aquilani sebelum menentukan komposisi pemain.
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Menurut Sassuolo News, Jay Idzes memang sudah kembali berlatih bersama rekan-rekannya setelah hampir sepanjang pramusim absen.
Namun, Aquilani dan staf pelatih tetap perlu melakukan evaluasi untuk memastikan pemain berusia 25 tahun tersebut tidak mendapat beban berlebihan.
"Sulit untuk menganggapnya bugar 100 persen setelah absen begitu lama," tulis Sassuolo News.
“Aquilani dan staf pelatih perlu mengevaluasi kondisi fisik pemain asal Indonesia tersebut serta menghindari risiko yang tidak perlu, mengingat kompetisi Serie A akan segera dimulai dalam hitungan hari.”
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Laga Coppa Italia melawan Cesena bisa menjadi pilihan ideal untuk mengembalikan ritme pertandingan Jay Idzes secara bertahap.
Jika mendapat kesempatan menjadi starter, menit bermainnya tetap berpotensi disesuaikan dengan perkembangan kondisi fisik selama pertandingan.
Alberto Aquilani masih memiliki beberapa pilihan untuk membangun lini belakang Sassuolo menghadapi Cesena.
Sebastian Walukiewicz menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihan cedera, sementara Rafa Obrador juga menjadi salah satu rekrutan baru yang mendapat perhatian.
Rafa Obrador bergabung dengan Sassuolo dari Benfica melalui skema peminjaman disertai opsi pembelian permanen.
Bek kiri tersebut diproyeksikan menjadi salah satu alternatif penting di sektor pertahanan Sassuolo pada musim 2026/2027.
Untuk pertandingan melawan Cesena, Jay Idzes diperkirakan berduet dengan Cas Odenthal di jantung pertahanan.
Cas Odenthal kembali ke Sassuolo setelah menjalani masa peminjaman di Bari, sedangkan Josh Doig diprediksi menempati posisi bek kiri.
Jika prediksi tersebut tepat, Jay Idzes akan langsung mendapatkan kesempatan tampil sejak menit pertama dalam pertandingan resmi pertama Sassuolo musim ini.
Kehadirannya sekaligus bisa memberikan pengalaman tambahan kepada lini belakang yang kehilangan beberapa pemain selama bursa transfer.
Di sektor tengah, Nemanja Matic diprediksi menjadi gelandang jangkar untuk menjaga keseimbangan permainan Sassuolo.
Pemain berpengalaman tersebut kemungkinan ditemani Darryl Bakola dan Luca Lipani dalam formasi tiga gelandang yang menopang lini depan.
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