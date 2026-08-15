Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

JawaPos.com - Prediksi skor Malaysia vs Vietnam pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026 menarik untuk disimak. Bermain di kandang lawan, Vietnam justru lebih dijagokan oleh superkomputer Besoccer untuk meraih kemenangan.

Malaysia akan menjamu Vietnam di Kuala Lumpur pada Minggu (16/8) pukul 20.00 WIB. Duel tersebut menjadi leg pertama semifinal Piala AFF 2026 sebelum kedua tim kembali bertemu pada leg kedua di Vietnam.

Menurut model prediksi superkomputer Besoccer yang dikutip Báo Lào Cai, Vietnam memiliki peluang kemenangan mencapai 52 persen. Sementara kemungkinan Malaysia menang hanya 20 persen dan hasil imbang diprediksi berada di angka 28 persen.

Prediksi tersebut menjadi menarik karena Malaysia sebenarnya akan tampil di hadapan pendukung sendiri. Namun, kondisi skuad Harimau Malaya justru sedang tidak ideal.

Malaysia Hadapi Krisis Pemain Malaysia melaju ke semifinal sebagai runner-up Grup B dengan koleksi 9 poin.

The Tigers meraih kemenangan atas Myanmar 2-1, Laos 4-0, dan Filipina 1-0. Mereka hanya kalah dari Thailand.

Masalah muncul menjelang semifinal ketika sejumlah pemain Malaysia mengalami kendala kebugaran dan cedera.

Endrick disebut harus absen karena cedera ligamen lutut. Jimmy Raymond dan Engku Nur Shakir juga tidak dapat mengikuti latihan.

Situasi semakin sulit setelah enam pemain lainnya absen dalam sesi latihan pada 11 Agustus.