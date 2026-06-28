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Andika Rachmansyah
Minggu, 28 Juni 2026 | 18.13 WIB

Hasil Aljazair vs Austria 3-3: Les Fennecs Lolos ke Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Selebrasi Riyad Mahrez usai cetak gol ke gawang Austria. (Dok. FIFA) - Image

Selebrasi Riyad Mahrez usai cetak gol ke gawang Austria. (Dok. FIFA)

JawaPos.com - Aljazair memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah bermain imbang dramatis 3-3 melawan Austria di laga terakhir Grup J. Les Fennecs lolos melalui jalur peringkat ketiga terbaik, sementara Austria melaju sebagai runner-up grup.

Hasil imbang tersebut mengantarkan Aljazair lolos ke fase gugur melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Sementara Austria melaju sebagai runner-up Grup J setelah unggul selisih gol meski sama-sama mengoleksi empat poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim tampil menyerang sejak menit awal demi mengamankan tiket ke babak 32 besar. Namun, hingga pertengahan babak pertama, belum ada peluang yang benar-benar mampu dikonversi menjadi gol.

Austria akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-28. Marko Arnautovic sukses memanfaatkan umpan David Alaba untuk membawa Das Team unggul 1-0.

Aljazair terus berupaya membalas. Usaha Les Fennecs baru membuahkan hasil menjelang turun minum lewat aksi Rafik Belghali pada menit ke-45. Tendangan kerasnya ke tiang dekat gagal dibendung Alexander Schlager sehingga skor berubah menjadi 1-1.

Babak Kedua

Austria kembali memimpin pada menit ke-55 melalui sepakan keras Marcel Sabitzer yang bersarang di pojok kanan atas gawang Aljazair.

Keunggulan itu hanya bertahan lima menit. Riyad Mahrez sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2 setelah memanfaatkan umpan tarik Houssem Aouar.

Memasuki menit-menit akhir, Aljazair tampil lebih dominan. Les Fennecs bahkan sempat berbalik unggul 3-2 lewat gol kedua Riyad Mahrez pada menit ke-90+3.

Namun, drama belum usai. Saat pertandingan memasuki menit ke-90+6, Sasa Kalajdzic mencetak gol penyeimbang melalui sundulan untuk memaksa laga berakhir imbang 3-3.

Hasil tersebut memastikan kedua tim lolos ke fase gugur. Austria melaju sebagai runner-up Grup J, sedangkan Aljazair mengamankan tiket melalui jalur delapan peringkat ketiga terbaik.

Editor: Hendra
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