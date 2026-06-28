Hasil Aljazair vs Austria 3-3: Les Fennecs Lolos ke Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Selebrasi Riyad Mahrez usai cetak gol ke gawang Austria. (Dok. FIFA)
JawaPos.com - Aljazair memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah bermain imbang dramatis 3-3 melawan Austria di laga terakhir Grup J. Les Fennecs lolos melalui jalur peringkat ketiga terbaik, sementara Austria melaju sebagai runner-up grup.
Hasil imbang tersebut mengantarkan Aljazair lolos ke fase gugur melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Sementara Austria melaju sebagai runner-up Grup J setelah unggul selisih gol meski sama-sama mengoleksi empat poin.
Kedua tim tampil menyerang sejak menit awal demi mengamankan tiket ke babak 32 besar. Namun, hingga pertengahan babak pertama, belum ada peluang yang benar-benar mampu dikonversi menjadi gol.
Austria akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-28. Marko Arnautovic sukses memanfaatkan umpan David Alaba untuk membawa Das Team unggul 1-0.
Aljazair terus berupaya membalas. Usaha Les Fennecs baru membuahkan hasil menjelang turun minum lewat aksi Rafik Belghali pada menit ke-45. Tendangan kerasnya ke tiang dekat gagal dibendung Alexander Schlager sehingga skor berubah menjadi 1-1.
Austria kembali memimpin pada menit ke-55 melalui sepakan keras Marcel Sabitzer yang bersarang di pojok kanan atas gawang Aljazair.
Keunggulan itu hanya bertahan lima menit. Riyad Mahrez sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2 setelah memanfaatkan umpan tarik Houssem Aouar.
Memasuki menit-menit akhir, Aljazair tampil lebih dominan. Les Fennecs bahkan sempat berbalik unggul 3-2 lewat gol kedua Riyad Mahrez pada menit ke-90+3.
Namun, drama belum usai. Saat pertandingan memasuki menit ke-90+6, Sasa Kalajdzic mencetak gol penyeimbang melalui sundulan untuk memaksa laga berakhir imbang 3-3.
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Hasil tersebut memastikan kedua tim lolos ke fase gugur. Austria melaju sebagai runner-up Grup J, sedangkan Aljazair mengamankan tiket melalui jalur delapan peringkat ketiga terbaik.
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