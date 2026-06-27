Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026, Mahrez Tantang Alaba di Laga Penentuan!

JawaPos.com - Aljazair akan menghadapi Austria pada pertandingan terakhir Grup J Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Kansas City Stadium, Minggu (28/6/2026) pukul 09.00 WIB.

Duel ini menjadi salah satu laga paling menentukan di fase grup karena kedua tim sama-sama masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar.

Baik Aljazair maupun Austria mengoleksi tiga poin dari dua pertandingan yang telah dijalani. Austria berada di posisi kedua klasemen sementara berkat selisih gol yang lebih baik, sedangkan Aljazair menempati peringkat ketiga. Kondisi tersebut membuat pertandingan ini layaknya final bagi kedua negara.

Kemenangan akan menjadi hasil paling aman bagi salah satu tim untuk mengamankan tiket ke fase gugur.

Sementara itu, hasil imbang masih menyisakan peluang, tetapi nasib kedua tim akan bergantung pada hasil pertandingan lain di Grup J.

Aljazair datang dengan kepercayaan diri yang meningkat setelah berhasil mengalahkan Yordania dengan skor 2-1 pada laga sebelumnya.

Kemenangan itu menjadi respons positif setelah mereka harus mengakui keunggulan Argentina dengan skor telak 0-3 di pertandingan pembuka.

Hasil tersebut menunjukkan mental para pemain Aljazair tetap terjaga meski sempat mengalami kekalahan. Mereka mampu bangkit dan menjaga asa untuk melanjutkan perjalanan di Piala Dunia 2026.