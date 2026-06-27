Preview Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Saling Babat demi Peringkat 3 Terbaik dan Lolos 32 Besar!

JawaPos.com - Tim nasional Aljazair menghadapi Austria pada laga terakhir Grup J Piala Dunia 2026, di Stadion Arrowhead, Kansas City, Amerika Serikat, Minggu (28/6) pagi WIB, yang menjadi penentu untuk tiket 32 besar, dikutip dari ANTARA.
Dikutip dari laman FIFA, Sabtu, kedua timnas sama-sama mengincar kemenangan untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar, setelah mengoleksi tiga poin dari dua pertandingan.
Berdasarkan klasemen sementara Grup J, pemenang laga dipastikan finis sebagai runner-up di bawah Argentina.
Hasil imbang masih membuka peluang bagi Austria lolos sebagai peringkat kedua karena akan unggul selisih gol.
Sementara Aljazair berpeluang melangkah melalui jalur tim peringkat ketiga terbaik di antara negara lain di posisi yang sama, dari Grup D, E, I, dan L.
Statistik FIFA menyatakan, pertandingan ini menjadi pertemuan kedua bagi mereka di putaran final Piala Dunia.
Satu-satunya pertemuan sebelumnya terjadi pada Piala Dunia 1982 di Spanyol, ketika Austria menang 2-0 kontra Aljazair.
Momen tersebut dikenang sebagai bagian dari kontroversi "Disgrace of Gijon" atau skandal persekongkolan antara Jerman Barat dan Austria, yang mendorong FIFA menerapkan pertandingan terakhir fase grup dimainkan dalam waktu bersamaan.
Baca Juga:Idolakan Lionel Messi! Bintang Baru Persebaya Surabaya Jagokan Timnas Argentina Juara Piala Dunia 2026
Saat itu, Jerman Barat dan Austria dinilai 'bermain mata'. Jerman Barat sengaja hanya mencetak satu gol ke gawang Austria, guna membiarkan lawannya itu lolos ke fase gugur sekaligus menyingkirkan Aljazair untuk merebut tiket ke babak selanjutnya.
Menjelang pertandingan, Aljazair yang dilatih Vladimir Petkovic berharap penyerang Mohamed Amoura dapat pulih dari cedera. Sedangkan Austria yang dilatih Ralf Rangnick tetap optimistis meski bek Stefan Posch sempat mengalami cedera rahang pada laga sebelumnya.
Kedua pelatih menegaskan tim mereka mengincar kemenangan dan menepis anggapan akan bermain aman demi menghindari calon lawan tertentu di fase gugur.
Dari sisi prestasi, pencapaian terbaik Aljazair di Piala Dunia adalah menembus babak 16 besar pada edisi 2014 di Brasil.
Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup
Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan
Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons
Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!
Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang
Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Ekuador vs Jerman di Piala Dunia 2026: Der Panzer Kejar Rekor Sempurna di Fase Grup