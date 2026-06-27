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Antara
Sabtu, 27 Juni 2026 | 18.27 WIB

Preview Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Saling Babat demi Peringkat 3 Terbaik dan Lolos 32 Besar!

Selebrasi Amine Gouiri usai bawa Aljazair unggul atas Yordania. (FIFA)

 

JawaPos.com - Tim nasional Aljazair menghadapi Austria pada laga terakhir Grup J Piala Dunia 2026, di Stadion Arrowhead, Kansas City, Amerika Serikat, Minggu (28/6) pagi WIB, yang menjadi penentu untuk tiket 32 besar, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman FIFA, Sabtu, kedua timnas sama-sama mengincar kemenangan untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar, setelah mengoleksi tiga poin dari dua pertandingan.

Berdasarkan klasemen sementara Grup J, pemenang laga dipastikan finis sebagai runner-up di bawah Argentina.

Hasil imbang masih membuka peluang bagi Austria lolos sebagai peringkat kedua karena akan unggul selisih gol.

Sementara Aljazair berpeluang melangkah melalui jalur tim peringkat ketiga terbaik di antara negara lain di posisi yang sama, dari Grup D, E, I, dan L.

Statistik FIFA menyatakan, pertandingan ini menjadi pertemuan kedua bagi mereka di putaran final Piala Dunia.

Satu-satunya pertemuan sebelumnya terjadi pada Piala Dunia 1982 di Spanyol, ketika Austria menang 2-0 kontra Aljazair.

Momen tersebut dikenang sebagai bagian dari kontroversi "Disgrace of Gijon" atau skandal persekongkolan antara Jerman Barat dan Austria, yang mendorong FIFA menerapkan pertandingan terakhir fase grup dimainkan dalam waktu bersamaan.

Saat itu, Jerman Barat dan Austria dinilai 'bermain mata'. Jerman Barat sengaja hanya mencetak satu gol ke gawang Austria, guna membiarkan lawannya itu lolos ke fase gugur sekaligus menyingkirkan Aljazair untuk merebut tiket ke babak selanjutnya.

Menjelang pertandingan, Aljazair yang dilatih Vladimir Petkovic berharap penyerang Mohamed Amoura dapat pulih dari cedera. Sedangkan Austria yang dilatih Ralf Rangnick tetap optimistis meski bek Stefan Posch sempat mengalami cedera rahang pada laga sebelumnya.

Kedua pelatih menegaskan tim mereka mengincar kemenangan dan menepis anggapan akan bermain aman demi menghindari calon lawan tertentu di fase gugur.

Dari sisi prestasi, pencapaian terbaik Aljazair di Piala Dunia adalah menembus babak 16 besar pada edisi 2014 di Brasil.

Editor: Banu Adikara
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