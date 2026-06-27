8 Negara Peringkat 3 Terbaik di Piala Dunia 2026, Korea Selatan Berharap Kongo dan Aljazair Terpeleset

Timnas Korea Selatan (Instagram @fifaworldcup)
JawaPos.com - Hampir semua kontestan menjalani pertandingan terakhir penyisihan grup Piala Dunia 2026. Hasilnya, sejumlah negara sudah memastikan tiket ke babak 32, sisanya masih menunggu lolos lewat peringkat 3 terbaik.
Sebanyak 19 tim sudah memastikan diri melangkah ke babak selanjutnya. Mereka bahkan sudah ada yang mendapatkan lawan di babak 32 besar, meski masih ada yang menunggu lawan karena pertandingan terakhir penyisihan grup belum sepenuhnya usai.
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Grup A
Meksiko dan Afrika Selatan
Grup B
Swiss dan Kanada
Grup C
Brasil dan Maroko
Grup D
Amerika Serikat dan Australia
Grup E
Jerman dan Pantai Gading
Grup F
Belanda dan Jepang
Grup G
Belgia dan Mesir
Grup H
Spanyol dan Tanjung Verde
Grup I
Prancis dan Norwegia
Grup J
Argentina
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Sementara sisanya masuk ke dalam 8 peringkat terbaik, dan masih ada sejumlah klub yang berpeluang lolos ke babak 32 besar.
Mereka masih berjuang di pertandingan terakhir penyisihan grup, seperti DR Congo dan Aljazair, hingga Kroasia.
Kongo akan menghadapi Uzbekistan, Minggu (28/6), sedangkan Aljazair akan bertemu Austria pada hari yang sama. Sementara Kroasia lebih dulu menghadapi Ghana, Minggu (28/6) dini hari WIB.
Jika mereka meraih kemenangan di laga terakhir fase grup itu, maka semuanya akan berpeluang lolos ke babak 32 besar. Sebaliknya, Korea Selatan berharap Aljazair dan Kongo terpeleset.
Pasalnya, hasil negatif Aljazair dan Kongo membuat posisi Taeguk Warriors dijamin aman di batas terakhir peringkat 3 terbaik.
1. Swedia
2. Ekuador
3. Bosnia dan Herzegovina
4. Paraguay
5. Senegal
6. Iran
7. Kroasia
8. Korea Selatan
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