Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Laga Hidup dan Mati demi Tiket 32 Besar

Uzbekistan menjalani pertaruhan terakhir di Piala Dunia 2026. (Instagram/@uzbekistanfa)
JawaPos.com - Pertandingan antara RD Kongo dan Uzbekistan akan menjadi salah satu laga paling menentukan di Grup K Piala Dunia 2026.
Kedua tim dijadwalkan bertemu pada Minggu, 28 Juni 2026, di Atlanta Stadium dengan misi yang sama, yakni meraih kemenangan demi menjaga peluang lolos ke babak 32 besar.
Memasuki matchday terakhir fase grup, persaingan di Grup K masih menyisakan satu tiket yang diperebutkan.
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Kolombia sudah memastikan langkah ke fase gugur, sementara Portugal berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Situasi tersebut membuat duel RD Kongo kontra Uzbekistan menjadi pertandingan hidup mati bagi kedua tim.
RD Kongo datang dengan modal yang sedikit lebih baik dibandingkan lawannya. Tim asuhan Sebastien Desabre saat ini mengoleksi satu poin hasil bermain imbang melawan Portugal.
Meski kemudian kalah tipis 0-1 dari Kolombia, performa mereka tetap mendapat banyak apresiasi karena mampu memberikan perlawanan sengit kepada dua tim unggulan grup.
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Hasil tersebut menunjukkan bahwa RD Kongo memiliki organisasi permainan yang cukup solid. Lini belakang mereka tampil disiplin, sementara serangan balik cepat menjadi salah satu senjata utama yang kerap merepotkan lawan. Jika mampu mempertahankan konsistensi tersebut, peluang meraih tiga poin terbuka cukup lebar.
Di sisi lain, Uzbekistan berada dalam situasi yang jauh lebih sulit. Tim debutan di Piala Dunia itu belum berhasil mengumpulkan poin setelah menelan dua kekalahan beruntun. Mereka kalah 1-3 dari Kolombia sebelum dibantai Portugal dengan skor telak 0-5.
Delapan gol yang sudah bersarang ke gawang Uzbekistan menjadi catatan yang perlu segera diperbaiki. Lemahnya koordinasi lini belakang membuat mereka kesulitan menghadapi tekanan dari lawan yang memiliki kualitas individu lebih baik.
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