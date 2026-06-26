Rela Jadi Umpan, Gol Nuno Mendes ke Gawang Uzbekistan Buktikan Cristiano Ronaldo Tak Egois

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo kembali mencatat sejarah di Piala Dunia 2026. Kapten Portugal itu mencetak dua gol saat timnya menghancurkan Uzbekistan dengan skor 5-0 pada laga kedua fase grup, Selasa waktu setempat.

Dua gol tersebut membuat Ronaldo menjadi pemain pertama dalam sejarah yang berhasil mencetak gol di enam edisi Piala Dunia berbeda, mulai dari 2006 hingga 2026.

Namun, bukan hanya dua gol itu yang menjadi sorotan. Aksi Ronaldo dalam proses gol indah Nuno Mendes pada menit ke-17 justru mendapat banyak pujian karena dianggap menunjukkan sisi tidak egois sang megabintang.

Ronaldo Jadi "Umpan" dalam Skema Tendangan Bebas Melansir NDTV, momen itu berawal dari situasi tendangan bebas di depan kotak penalti Uzbekistan. Seperti biasa, Ronaldo berdiri dengan pose khasnya seolah-olah akan menjadi eksekutor. Seluruh perhatian para pemain bertahan, bahkan kiper lawan, tertuju kepadanya.

Namun ketika peluit dibunyikan, justru Nuno Mendes yang maju mengambil tendangan. Bek kiri Portugal itu melepaskan tembakan keras kaki kiri yang sukses bersarang di gawang Uzbekistan.

Skema tersebut rupanya memang sudah direncanakan untuk mengecoh lawan.

Seorang komentator bahkan memuji peran Ronaldo dalam gol tersebut.

"Ronaldo adalah umpan. Perhatian semua orang tertuju padanya, tetapi saya selalu berpikir pemain kidal ini tidak tahu apakah Ronaldo akan memberikan bola kepadanya. Ternyata dia memberikannya. Dan jika Anda berpikir dia bukan pemain tim, dia adalah pemain tim. Tidak perlu diragukan lagi."