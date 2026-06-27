RD Kongo vs Uzbekistan: Sadiki dan Masuaku Pimpin Les Leopards Kejar Tiket 32 Besar Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Tim nasional Republik Demokratik Kongo akan menjalani laga hidup-mati menghadapi Uzbekistan pada pertandingan terakhir Grup K Piala Dunia 2026. Bagi Les Léopards, kemenangan bukan sekadar soal tiga poin, tetapi juga kesempatan mengukir sejarah dengan lolos ke fase gugur untuk pertama kalinya sejak tampil sebagai Zaire di Piala Dunia 1974.

Perhatian tertuju kepada dua sosok yang mewakili dua generasi berbeda: gelandang muda Noah Sadiki dan bek senior Arthur Masuaku.

Sadiki, 21 tahun, menjadi simbol regenerasi sepak bola Kongo. Sementara Masuaku, yang telah lama menjadi andalan di lini belakang, membawa pengalaman internasional yang diharapkan mampu menjaga ketenangan tim dalam laga penentuan.

Peluang DR Kongo Masih Terbuka Meski baru mengoleksi satu poin dari dua pertandingan, peluang DR Kongo belum tertutup.

Hasil imbang 1-1 melawan Portugal pada laga pembuka menjadi modal berharga sebelum mereka kalah tipis 0-1 dari Kolombia pada pertandingan kedua. Sebaliknya, Uzbekistan datang dengan dua kekalahan beruntun setelah tumbang 1-3 dari Kolombia dan dihajar Portugal 0-5.

Dengan kondisi tersebut, Grup K masih menyisakan persaingan untuk memperebutkan satu tiket otomatis dan peluang lolos sebagai salah satu dari delapan peringkat ketiga terbaik.

Secara matematis, skenario RD Kongo cukup jelas. Mereka wajib mengalahkan Uzbekistan.

Di pihak lain, jika Portugal kalah dari Kolombia dan DR Kongo menang, kedua tim sama-sama berpeluang finis dengan empat poin sehingga penentuan posisi akan bergantung pada selisih gol dan kriteria tie-break lainnya.