Prediksi Skor Kolombia vs Portugal di Piala Dunia 2026: Ronaldo Siap Bawa Selecao Rebut Juara Grup K

Cristiano Ronaldo mencetak brace ke gawang Uzbekistan dan sukses mencetak rekor. Cristiano Ronaldo dan James Rodriguez kembali bertemu setelah delapan tahun saat Portugal menghadapi Kolombia di Grup K Piala Dunia 2026. (Instagram/@fifaworldcup)
JawaPos.com - Laga Kolombia melawan Portugal pada matchday ketiga Grup K Piala Dunia 2026 dipastikan menjadi salah satu pertandingan paling menarik yang digelar pada Minggu (28/6/2026) dini hari WIB.
Meski kedua tim sama-sama sudah berada di jalur menuju babak 32 besar, pertandingan ini tetap memiliki arti penting karena menentukan siapa yang akan keluar sebagai juara grup.
Kolombia datang dengan modal sempurna setelah menyapu bersih dua pertandingan pertama.
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Tim asuhan Nestor Lorenzo sukses mengalahkan Uzbekistan dengan skor 3-1 sebelum melanjutkan tren positif lewat kemenangan tipis 1-0 atas Republik Demokratik Kongo.
Enam poin yang telah dikumpulkan membuat Los Cafeteros berada di puncak klasemen sementara Grup K.
Namun, posisi tersebut belum sepenuhnya aman. Kolombia masih membutuhkan hasil positif saat menghadapi Portugal agar bisa memastikan diri finis sebagai pemuncak grup.
Menjadi juara grup tentu memberikan keuntungan karena berpotensi menghadapi lawan yang lebih ringan pada fase gugur.
Di sisi lain, Portugal juga datang dengan motivasi yang tidak kalah besar. Tim besutan Roberto Martinez mengoleksi empat poin dari dua pertandingan.
Setelah membuka turnamen dengan kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan, Selecao harus puas bermain imbang 1-1 ketika menghadapi Republik Demokratik Kongo.
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