Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Kolombia di Piala Dunia 2026: Diogo Costa Fokus Raih Kemenangan

JawaPos.com - Diogo Costa fokus membawa timnas Portugal meraih kemenangan melawan Kolombia. Laga Grup K Piala Dunia 2026 tersebut dimainkan di Hard Rock Stadium, Minggu (28/6) pukul 06.30 WIB.

Menghadapi Kolombia, Diogo Costa mengatakan, timnas Portugal bakal menerapkan strategi yang berbeda. Sebagai pemain, dia berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk negara di piala dunia.

"Mungkin berbeda dan juga lebih sulit. Ini bukan tim dengan blok pertahanan yang lemah. Sebagaimana mereka menghormati kami, mereka juga mendapatkan rasa hormat kami. Rasa hormat itu bersifat timbal balik. Kami akan memberikan yang terbaik untuk meraih kemenangan," kata penjaga gawang timnas Portugal Diogo Costa jelang laga piala dunia lawan Kolombia dikutip dari FPF, Sabtu (27/6).

Kiper timnas Portugal tersebut melihat beberapa tim memberikan kejutan di Piala Dunia 2026. Salah satunya Kolombia yang menyajikan permainan berbeda.

"Kita harus menghormati semua tim. Ada banyak kejutan di Piala Dunia ini. Semua tim layak mendapatkan rasa hormat kita. Kolombia adalah tim yang berbeda, mereka memiliki budaya sendiri, dan kita harus beradaptasi dan berusaha untuk menang," ujar Diogo Costa.

Selain itu, pelatih timnas Portugal Roberto Martinez juga memberikan pandangannya kepada Kolombia. Menurutnya, tim lawan memiliki kepercayaan diri dan merupakan tim yang sudah dinantikan.

"Saya yakin tidak akan ada kejutan; tim nasional Kolombia selalu sangat kompetitif. Kemenangan sangat membantu tim. Kami akan menghadapi tim yang penuh percaya diri dan semangat. Dari sudut pandang taktik, kami akan menghadapi tim yang sesuai dengan ekspektasi kami," tandas pelatih asal Spanyol tersebut.

Prediksi susunan pemain Kolombia vs Portugal Kolombia dan Portugal sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini susunan pemain terbaik kedua tim yang dilansir Fotmob.