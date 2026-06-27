Argentina vs Portugal Berpotensi Tersaji di Final Piala Dunia 2026, Mungkinkah Jadi Duel Puncak Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo?

JawaPos.com - Pertandingan yang dipastikan akan membuat seluruh dunia berhenti sejenak, Argentina vs Portugal berpotensi terjadi di final Piala Dunia 2026. Mungkinkah laga tersebut akan menjadi duel terakhir dua mega bintang Lionel Messi dengan Cristiano Ronaldo?

Duel besar abad ini mungkin saja terjadi di Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Portugal. Pasalnya, kedua tim berada di jalur yang tepat untuk saling bertemu. Bahkan pertemuan Messi vs Ronaldo berpeluang tersaji lebih cepat tepatnya pada perempat final.

Argentina yang menjadi juara grup J, berada satu bracket atau jalur dengan juara grup K yang akan diperebutkan Portugal dan Kolombia. Keduanya akan saling beradu taktik pada Minggu (28/6) di Stadion Miami, Amerika Serikat.

Jika Portugal menang, maka peluang pertemuan dengan Argentina terbuka lebar di delapan besar. Namun apabila Kolombia tidak kalah di pertandingan besok pagi, maka Ronaldo dan rekan berada di jalur berbeda dengan Argentina, sehingga pertemuan dua legenda sepak bola berpotensi dihelat di partai puncak.

Namun tentu saja, pertandingan Argentina vs Portugal dapat terjadi jika kedua tim mampu selalu menang di fase knockout Piala Dunia 2026. Apakah duel terakhir antara Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo bakal tersaji di panggung besar dunia di Amerika Serikat pada tahun ini?

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Head to head Argentina vs Portugal Satu-satunya pertemuan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo di level tim nasional senior terjadi pada 9 Februari 2011 dalam laga persahabatan yang dimenangkan Argentina dengan skor 2-1. Pada tahun 2014, kedua tim kembali bertemu, namun Messi absen karena cedera, sedangkan Ronaldo mencetak gol kemenangan pada menit ke-90.

17 Mei 1964 – Argentina 2-0 Portugal (persahabatan)

29 Juni 1972 – Argentina 1-3 Portugal (persahabatan)