Argentina vs Portugal Berpotensi Tersaji di Final Piala Dunia 2026, Mungkinkah Jadi Duel Puncak Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo?

Duel terakhir Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo berpeluang terjadi karena Argentina vs Portugal berpotensi bertemu di final Piala Dunia 2026 (kolase instagram.com/@leomessi @cristiano)
JawaPos.com - Pertandingan yang dipastikan akan membuat seluruh dunia berhenti sejenak, Argentina vs Portugal berpotensi terjadi di final Piala Dunia 2026. Mungkinkah laga tersebut akan menjadi duel terakhir dua mega bintang Lionel Messi dengan Cristiano Ronaldo?
Duel besar abad ini mungkin saja terjadi di Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Portugal. Pasalnya, kedua tim berada di jalur yang tepat untuk saling bertemu. Bahkan pertemuan Messi vs Ronaldo berpeluang tersaji lebih cepat tepatnya pada perempat final.
Argentina yang menjadi juara grup J, berada satu bracket atau jalur dengan juara grup K yang akan diperebutkan Portugal dan Kolombia. Keduanya akan saling beradu taktik pada Minggu (28/6) di Stadion Miami, Amerika Serikat.
Baca Juga:Aku Tidak Peduli dengan Orang Lain, Mbappe Juga Cetak Gol! Ronaldo Ekspresikan Kekesalan Saat Ditanya Soal Messi
Jika Portugal menang, maka peluang pertemuan dengan Argentina terbuka lebar di delapan besar. Namun apabila Kolombia tidak kalah di pertandingan besok pagi, maka Ronaldo dan rekan berada di jalur berbeda dengan Argentina, sehingga pertemuan dua legenda sepak bola berpotensi dihelat di partai puncak.
Namun tentu saja, pertandingan Argentina vs Portugal dapat terjadi jika kedua tim mampu selalu menang di fase knockout Piala Dunia 2026. Apakah duel terakhir antara Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo bakal tersaji di panggung besar dunia di Amerika Serikat pada tahun ini?
Satu-satunya pertemuan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo di level tim nasional senior terjadi pada 9 Februari 2011 dalam laga persahabatan yang dimenangkan Argentina dengan skor 2-1. Pada tahun 2014, kedua tim kembali bertemu, namun Messi absen karena cedera, sedangkan Ronaldo mencetak gol kemenangan pada menit ke-90.
17 Mei 1964 – Argentina 2-0 Portugal (persahabatan)
29 Juni 1972 – Argentina 1-3 Portugal (persahabatan)
9 Februari 2011 – Portugal 1-2 Argentina (persahabatan)
Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup
Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan
Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons
Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!
Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang
Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Ekuador vs Jerman di Piala Dunia 2026: Der Panzer Kejar Rekor Sempurna di Fase Grup