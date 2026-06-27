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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 28 Juni 2026 | 02.05 WIB

Prediksi Kroasia vs Ghana 28 Juni 2026: Laga Hidup Mati Vatreni, Black Stars Cuma Butuh Hasil Imbang

Luka Modric siap memimpin Kroasia menghadapi Ghana dalam laga penentuan Grup L Piala Dunia 2026 yang diprediksi berlangsung ketat. (UEFA) - Image

Luka Modric siap memimpin Kroasia menghadapi Ghana dalam laga penentuan Grup L Piala Dunia 2026 yang diprediksi berlangsung ketat. (UEFA)

JawaPos.com - Kroasia akan menghadapi Ghana pada laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Philadelphia Stadium, Minggu (28/6/2026) pukul 04.00 WIB.

Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim masih memiliki peluang untuk mengamankan tiket menuju babak 32 besar.

Situasi kedua tim di klasemen membuat duel ini memiliki tekanan yang berbeda. Kroasia datang dengan kewajiban meraih kemenangan jika ingin menjaga peluang lolos tanpa bergantung pada hasil pertandingan lain.

Sementara itu, Ghana berada dalam posisi yang lebih menguntungkan karena hasil imbang sudah cukup untuk membuka jalan menuju babak 32 besar.

Kroasia mengawali turnamen dengan hasil kurang memuaskan setelah kalah 2-4 dari Inggris.

Namun, mereka mampu bangkit pada pertandingan kedua lewat kemenangan tipis 1-0 atas Panama.

Tambahan tiga poin membuat tim asuhan Zlatko Dalic kembali membuka peluang, meski posisi mereka belum sepenuhnya aman.

Di sisi lain, Ghana tampil cukup konsisten sepanjang fase grup. Kemenangan 1-0 atas Panama dilanjutkan hasil imbang tanpa gol melawan Inggris menjadi modal berharga bagi wakil Afrika tersebut. Lebih menarik lagi, Ghana menjadi salah satu tim yang belum kebobolan setelah menjalani dua pertandingan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan utama Ghana berada pada organisasi permainan dan disiplin bertahan.

Editor: Banu Adikara
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