Prediksi Susunan Pemain Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Josko Gvardiol Waspada Kecepatan Antonie Semenyo

JawaPos.com - Josko Gvardiol bakal bertemu Antoine Semenyo saat tim nasional Kroasia melawan Ghana. Laga Grup L Piala Dunia 2026 tersebut bakal dimainkan di Lincoln Financial Field, Minggu (28/6) pukul 04.00 WIB.

Transisi dari bertahan ke menyerang menjadi salah satu kekuatan Ghana yang diwaspadai Josko Gvardiol. Di sesi latihan timnas Kroasia, mereka berupaya untuk mengatasinya.

"Kami belum banyak menganalisis Ghana. Kemarin adalah hari pemulihan, hari ini adalah hari pertama kami bersama, dan mungkin kami akan melakukan beberapa latihan taktik," kata Josko Gvardiol yang dikutip dari laman resmi HNS, Sabtu (27/6).

"Ghana sangat berbahaya dalam transisi. Kami mengamati mereka saat melawan Inggris; mereka bermain bertahan, dan ketika mereka merebut bola, mereka bisa sangat berbahaya dalam serangan balik. Itulah yang terlihat jelas pada pandangan pertama, dan kami akan membahas sisanya setelah latihan atau besok," imbuh Gvardiol.

Laga melawan Ghana akan sangat menarik karena Gvardiol bertemu dengan rekan setimnya di Manchester City Antoine Semenyo. Sebagai bek, dia tahu betapa berbahayanya pemain 26 tahun tersebut di lini depan.

"Tidak perlu banyak bicara tentang kualitasnya. Dia rekan satu tim saya dan saya tahu betapa berbahayanya dia bagi para bek. Saya pernah bermain melawannya ketika dia masih di Bournemouth, dan itu sulit dan menantang," puji Gvardiol kepada Semenyo.

Kecepatan Semenyo juga perlu mendapatkan perhatian khusus dari timnas Kroasia. Gvardiol memastikan rekan setimnya untuk mempersiapkan diri dengan baik.

"Dia cepat, tidak terduga, cerdas. Dia akan menjadi lawan yang tangguh, tetapi yang terpenting adalah kita mempersiapkan diri dengan baik dan kita sebagai bek menganalisis pemain kita dengan lebih cermat," pungkas Gvardiol.