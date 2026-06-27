Prediksi Panama vs Inggris: Harry Kane Siap Pimpin The Three Lions Segel Status Juara Grup

Harry Kane. (Istimewa)
JawaPos.com - Timnas Inggris berpeluang besar menutup fase grup Piala Dunia 2026 dengan hasil sempurna saat menghadapi Panama pada laga terakhir Grup L.
Pertandingan yang akan digelar di New York New Jersey Stadium atau MetLife Stadium, Minggu (28/6/2026) pukul 04.00 WIB, menjadi kesempatan bagi The Three Lions untuk memastikan diri lolos sebagai juara grup.
Inggris datang dengan modal yang cukup meyakinkan. Tim asuhan Thomas Tuchel mengawali turnamen dengan kemenangan 4-2 atas Kroasia sebelum bermain imbang tanpa gol melawan Ghana. Hasil tersebut membuat Inggris berada di posisi yang sangat menguntungkan menjelang pertandingan terakhir fase grup.
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Tambahan satu poin sebenarnya sudah cukup untuk memastikan Inggris mengamankan posisi di dua besar klasemen Grup L.
Namun, kemenangan tetap menjadi target utama karena akan memberikan keuntungan saat pembagian lawan pada babak 32 besar.
Di sisi lain, Panama sudah tidak memiliki peluang untuk melanjutkan perjalanan di Piala Dunia 2026. Dua kekalahan beruntun dari Ghana dan Kroasia membuat wakil Amerika Tengah tersebut dipastikan tersingkir sebelum laga terakhir dimainkan.
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Meski demikian, Panama diperkirakan tetap tampil dengan motivasi tinggi. Menutup turnamen dengan hasil positif atas salah satu tim favorit juara tentu akan menjadi pencapaian yang membanggakan bagi skuad asuhan Thomas Christiansen.
Jika melihat kualitas kedua tim, Inggris masih berada beberapa tingkat di atas Panama. Kedalaman skuad, pengalaman bermain di level tertinggi, hingga kualitas individu para pemain menjadi keunggulan yang sulit ditandingi lawannya.
Di lini depan, Inggris masih mengandalkan Harry Kane sebagai ujung tombak. Kapten tim tersebut akan mendapat dukungan dari Bukayo Saka dan Marcus Rashford yang memiliki kecepatan serta kemampuan menciptakan peluang dari sisi sayap.
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