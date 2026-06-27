Alex Baena Jadi Pahlawan Timnas Spanyol dan Kirim Dukungan untuk Fernando Muslera

JawaPos.com - Alex Baena menjadi pahlawan tim nasional Spanyol saat mengalahkan Uruguay. Laga yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan di Estadio Akron, Sabtu (27/6).

Melawan Uruguay menjadi laga yang sulit bagi timnas Spanyol. Pada akhirnya, Alex Baena berhasil mencetak gol yang merupakan momen penting dalam karir sepak bolanya.

"Kami tahu ini akan sulit, bahwa mereka bermain untuk hidup mereka dan kami bermain untuk posisi pertama. Ini bukan hari terbaik, tetapi kami berjuang, yang juga penting. Ini mungkin salah satu gol terpenting dalam karier saya," kata Alex Baena yang dikutip dari Mundo Deportivo, Sabtu (27/6).

Gol yang dicetak Baena pada menit ke-42 disebabkan karena kesalahan kiper Uruguay Fernando Muslera. Hal itu membuat pemain Atletico Madrid tersebut memberikan dukungan kepadanya.

"Saya pikir bola memantul tidak baik untuknya. Saya mengirimkan pelukan hangat untuknya karena ini akan sulit baginya," ujar Baena.

Sepanjang pertandingan, Uruguay menerapkan permainan keras yang membuat mereka bermain 10 orang karena kartu merah Agustin Canobbio. Menyikapi hal tersebut, Baena bisa memakluminya.

"Kami memahami mereka. Saya pikir mereka bermain keras, tetapi tanpa niat jahat," pungkas Alex Baena.

Bermain selama 66 menit, Baena bermain sangat efektif. Melihat statistik permainannya dari Fotmob, pemain 24 tahun tersebut hanya punya satu tendangan yang langsung berbuah gol.