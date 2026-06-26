Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Furia Roja Diunggulkan, La Celeste Wajib Menang

JawaPos.com - Laga Uruguay kontra Spanyol pada matchday terakhir Grup H Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling menarik di fase grup.

Kedua tim sama-sama masih memiliki kepentingan besar, meski berada dalam situasi yang berbeda.

Pertandingan yang berlangsung di Guadalajara Stadium, Sabtu (27/6/2026) pukul 07.00 WIB itu dipastikan berjalan dengan tempo tinggi sejak menit awal.

Spanyol datang sebagai pemuncak klasemen sementara Grup H dengan koleksi empat poin. Hasil imbang sudah cukup untuk mengamankan posisi mereka di puncak klasemen sekaligus memastikan langkah ke babak 32 besar.

Sebaliknya, Uruguay tidak memiliki banyak pilihan selain memburu kemenangan agar tidak bergantung pada hasil pertandingan lain.

Performa Spanyol sepanjang fase grup menunjukkan grafik yang terus meningkat. Setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Tanjung Verde pada laga pembuka, pasukan Luis de la Fuente bangkit dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Arab Saudi.

Penampilan tersebut memperlihatkan kualitas permainan La Furia Roja yang semakin matang, terutama dalam menguasai bola dan menciptakan peluang.

Kehadiran Lamine Yamal menjadi salah satu faktor yang membuat lini serang Spanyol semakin berbahaya.