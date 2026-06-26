Prediksi Susunan Pemain Timnas Spanyol vs Uruguay: Aymeric Laporte Targetkan Kemenangan

Bek timnas Spanyol Aymeric Laporte. (Dok. IG/@sefutbol)
JawaPos.com - Aymeric Laporte menegaskan bahwa tim nasional Spanyol hanya ingin meraih kemenangan saat melawan Uruguay. Laga Grup H tersebut dimainkan di Estadio Akron, Sabtu (27/6) pukul 07.00 WIB.
Bek tengah 32 tahun tersebut mengatakan bahwa timnas Spanyol hanya ingin meraih kemenangan. Mereka bertekad menjadi juara Grup H piala dunia sekaligus memastikan tempat lolos ke babak 32 besar dengan mengalahkan Uruguay.
"Kami tahu tujuan kami adalah finis pertama. Timnas Spanyol tidak bermain untuk kalah atau seri, tetapi untuk menang lawan Uruguay. Kami akan fokus pada permainan kami sendiri dan mencoba untuk siap siapa pun lawan di piala dunia," kata Aymeric Laporte yang dikutip Mundo Deportivo, Jumat (26/6).
Menghadapi Uruguay, Aymeric Laporte memprediksi bahwa lawannya itu akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk meraih kemenangan perdana. Saat ini, timnas Spanyol sangat fokus dengan kekuatan mereka dan mengalahkan tim lawan.
"Uruguay akan mengerahkan seluruh kemampuan mereka, seperti biasa. Tapi kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami masih punya beberapa hari untuk mempelajari mereka secara menyeluruh. Kita akan lihat bagaimana performa mereka. Dengan senjata yang kami miliki, kami harus fokus pada diri kami sendiri. Kami mampu memainkan pertandingan yang hebat," ujar bek Athletic Bilbao tersebut.
Kekuatan timnas Spanyol mulai terlihat setelah laga kemenangan melawan Arab Saudi. Menurut Laporte, timnya itu sudah bermain sesuai dengan kemampuan saat laga tersebut.
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"Kami tahu kemampuan kami. Pertandingan kedua lebih menggambarkan diri kami daripada pertandingan pertama. Di pertandingan kedua, kami jauh lebih menjadi diri kami sendiri, lebih seperti Spanyol. Saya harap akan seperti itu di pertandingan mendatang," ucap Laporte.
Timnas Spanyol dan Uruguay sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini susunan pemain terbaik kedua tim yang dilansir Fotmob.
Uruguay (4-2-3-1)
Kiper: Muslera
Bek: Varela, Caceres, Olivera, Sanabria
Gelandang: Bentancur, Ugarte, Canobbio, Valverde, Araujo
Penyerang: Vinas
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