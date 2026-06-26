Prediksi Skor Piala Dunia 2026: Spanyol vs Uruguay, Pertaruhan Nasib Sang Jawara Eropa!

JawaPos.com – Spanyol dan Uruguay akan saling mempertaruhkan nasib di laga pamungkas Grup H. Laga seru ini akan dihelat di Guadalajara Stadium, Zapopan, Meksiko pada Sabtu (27/6) pukul 07.00 WIB. Baik Spanyol maupun Uruguay berada dalam posisi yang belum aman.

Meski memuncaki klasemen sementara, Spanyol baru mengoleksi empat poin lantaran gagal menang atas Tanjung Verde di laga perdana yang berlangsung pada Senin (15/6). Beruntung nafas jawara Piala Eropa 2024 ini masih terjaga lantaran berhasil menang telak 4-0 di laga selanjutnya, menghadapi Arab Saudi pada Minggu (21/6) silam.

Oleh sebab itu, kekalahan akan sangat berbahaya bagi Spanyol, terlebih jika Tanjung Verde berhasil mengalahkan Arab Saudi pada laga yang digelar bersamaan. Jika skenario tersebut terjadi, tim besutan Luis De La Fuente akan mengadu nasib di klasemen peringkat ketiga terbaik.

Kekalahan bisa berakibat lebih fatal bagi kubu Uruguay sebab mereka belum meraih kemenangan di Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Federico Valverde dan kolega harus puas dengan hasil imbang kala menghadapi Arab Saudi dan Tanjung Verde.

Jika dipaksa menyerah dari Spanyol dengan Tanjung Verde dan Arab Saudi saling mengalahkan, tim berjuluk La Celeste akan bersaing di klasemen peringkat ketiga terbaik dengan kans yang terbilang sulit. Kondisi ini membuat pertandingan terasa seperti partai hidup mati bagi kedua tim.

Rekor pertemuan kedua tim yang berimbang menjadi bumbu penyedap yang turut menggugah selera pencinta sepak bola internasional. Secara keseluruhan, kedua tim sudah bertemu sebanyak 10 kali. Menariknya, kedua tim saling mengalahkan dengan masing-masing lima kali.

Dalam segi kesiapan tim, kubu Spanyol terbilang lebih bugar. Uruguay memiliki dua pemain cedera, yakni bek kanan, Ronald Araujo dan gelandang, Giorgian De Arrascaeta.

Sementara di kubu Spanyol, hanya winger, Victor Munoz yang dipastikan absen. Seluruh penggawa, termasuk sang bintang muda, Lamine Yamal dalam kondisi siap tempur.

Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol Spanyol dipastikan tidak akan meraih tiket babak 32 besar dengan mudah, begitu juga dengan Uruguay. Spanyol diperkirakan tetap pada gaya bermain penguasaan bola, sehingga sulit mengharapkan adanya saling serang pada laga ini.