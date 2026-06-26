Prediksi Skor Piala Dunia 2026: Spanyol vs Uruguay, Pertaruhan Nasib Sang Jawara Eropa!

Selebrasi Lamine Yamal saat Spanyol bungkam Arab Saudi. (Dok. FIFA)
JawaPos.com – Spanyol dan Uruguay akan saling mempertaruhkan nasib di laga pamungkas Grup H. Laga seru ini akan dihelat di Guadalajara Stadium, Zapopan, Meksiko pada Sabtu (27/6) pukul 07.00 WIB. Baik Spanyol maupun Uruguay berada dalam posisi yang belum aman.
Meski memuncaki klasemen sementara, Spanyol baru mengoleksi empat poin lantaran gagal menang atas Tanjung Verde di laga perdana yang berlangsung pada Senin (15/6). Beruntung nafas jawara Piala Eropa 2024 ini masih terjaga lantaran berhasil menang telak 4-0 di laga selanjutnya, menghadapi Arab Saudi pada Minggu (21/6) silam.
Oleh sebab itu, kekalahan akan sangat berbahaya bagi Spanyol, terlebih jika Tanjung Verde berhasil mengalahkan Arab Saudi pada laga yang digelar bersamaan. Jika skenario tersebut terjadi, tim besutan Luis De La Fuente akan mengadu nasib di klasemen peringkat ketiga terbaik.
Kekalahan bisa berakibat lebih fatal bagi kubu Uruguay sebab mereka belum meraih kemenangan di Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Federico Valverde dan kolega harus puas dengan hasil imbang kala menghadapi Arab Saudi dan Tanjung Verde.
Jika dipaksa menyerah dari Spanyol dengan Tanjung Verde dan Arab Saudi saling mengalahkan, tim berjuluk La Celeste akan bersaing di klasemen peringkat ketiga terbaik dengan kans yang terbilang sulit. Kondisi ini membuat pertandingan terasa seperti partai hidup mati bagi kedua tim.
Rekor pertemuan kedua tim yang berimbang menjadi bumbu penyedap yang turut menggugah selera pencinta sepak bola internasional. Secara keseluruhan, kedua tim sudah bertemu sebanyak 10 kali. Menariknya, kedua tim saling mengalahkan dengan masing-masing lima kali.
Dalam segi kesiapan tim, kubu Spanyol terbilang lebih bugar. Uruguay memiliki dua pemain cedera, yakni bek kanan, Ronald Araujo dan gelandang, Giorgian De Arrascaeta.
Sementara di kubu Spanyol, hanya winger, Victor Munoz yang dipastikan absen. Seluruh penggawa, termasuk sang bintang muda, Lamine Yamal dalam kondisi siap tempur.
Spanyol dipastikan tidak akan meraih tiket babak 32 besar dengan mudah, begitu juga dengan Uruguay. Spanyol diperkirakan tetap pada gaya bermain penguasaan bola, sehingga sulit mengharapkan adanya saling serang pada laga ini.
Baca Juga:Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!
Jika tidak berhati-hati, Spanyol bisa terancam oleh momentum serangan balik Uruguay. Terlebih tim asuhan Marcelo Bielsa ini memiliki Maximiliano Araujo yang memiliki kecepatan di sektor sayap kiri.
Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup
Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar
Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan