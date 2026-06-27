Preview Panama vs Inggris: The Three Lions Incar Juara Grup L Piala Dunia 2026

Jude Bellingham diharapkan membawa Inggris mengalahkan Panama sekaligus mengamankan status juara Grup L Piala Dunia 2026. (Instagram @judebellingham)

JawaPos.com - Timnas Inggris akan memainkan laga terakhirnya di Grup L Piala Dunia 2026 melawan timnas Panama di Stadion New York New Jersey, Amerika Serikat, Minggu (28/6) pukul 04.00 WIB.

Inggris yang sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar tetap akan mengincar kemenangan guna menyelesaikan fase pertama sebagai juara Grup L. Hanya kemenangan dan tentunya berharap hasil menguntungkan dari laga lainnya antara Kroasia melawan Ghana yang bisa mengantarkan Inggris memuncaki grup.

Dari Grup L, Inggris dan Ghana, yang sama-sama meraih empat poin di posisi pertama dan kedua, adalah dua tim yang sudah dipastikan lolos ke babak gugur. Kroasia yang berada di posisi ketiga dengan tiga poin menjaga asa mendapatkan satu tiket lolos, dengan Panama sebagai juru kunci sudah dipastikan tersingkir.

Di Piala Dunia 2026, pasukan Thomas Tuchel mengawali turnamen dengan kemenangan 4-1 atas Kroasia, namun pada laga kedua mereka tak sanggup mengulangi hasil positif karena ditahan imbang Ghana 0-0.

Sementara itu, Panama yang baru memainkan Piala Dunia keduanya, masih belum mendapatkan poin di ajang akbar ini. Pada dua laga awal, mereka menelan kekalahan dari Ghana dan Kroasia dengan skor identik 0-1.

Nantinya, apabila menjadi juara grup, Inggris akan menghadapi salah satu tim peringkat ketiga terbaik dari Grup E, H, I, J, atau K, sementara runner-up dari grup ini akan bertemu runner-up Grup K yang saat ini dihuni Portugal.

Apabila tim peringkat ketiga dari Grup L lolos sebagai salah satu dari delapan tim terbaik, mereka akan menghadapi juara Grup K yang kini untuk sementara ditempati Kolombia.

Rekor pertemuan Panama dan Inggris baru sekali bertemu di putaran final Piala Dunia, yaitu pada fase grup Piala Dunia Rusia 2018. Saat itu Inggris menang telak 6-1 atas Panama yang menjalani debutnya di Piala Dunia.

Harry Kane mencetak hattrick melalui dua gol penalti dan satu gol yang berbelok arah, dengan penyerang Inggris itu di akhir turnamen menyandang gelar top skor dengan enam gol, melewati catatan Antoine Griezmann (4 gol) yang membawa Prancis juara.

Tiga gol lainnya dicetak oleh John Stones yang menyumbang dua gol melalui sundulan, sementara satu dicetak oleh Jesse Lingard. Satu-satunya gol hiburan dari Panama, yang menjadi gol pertama mereka di Piala Dunia kala itu, diciptakan oleh Felipe Baloy.

Komentar kedua pelatih Pelatih timnas Panama Thomas Christiansen mengatakan bahwa pertemuan melawan Inggris menjadi ajang pembuktian bagi timnya. Menurutnya, kualitas Los Canaleros (Si Pasukan Terusan atau Pria Kanal), julukan Panama, jauh berbeda daripada yang ditemui Inggris di Piala Dunia 2018.