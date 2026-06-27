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Antara
Sabtu, 27 Juni 2026 | 21.26 WIB

Belum Tentu Lolos ke 32 Besar Sebagai Peringkat 3 Terbaik, Pelatih Iran Tetap Bangga Pada Tim

Pesepak bola Iran, Ramin Rezaeian (kiri), merayakan gol yang dicetaknya ke dalam gawang Selandia Baru pada pertandingan Grup G Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion Los Angeles, Los Angeles, Amerika Serikat, Senin (15/062026) waktu setempat. Pertandingan berakhir imbang dengan skor akhir 2-2. ANTARA FOTO/XINHUA/Mao Siqian/kye - Image

Pesepak bola Iran, Ramin Rezaeian (kiri), merayakan gol yang dicetaknya ke dalam gawang Selandia Baru pada pertandingan Grup G Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion Los Angeles, Los Angeles, Amerika Serikat, Senin (15/062026) waktu setempat. Pertandingan berakhir imbang dengan skor akhir 2-2. ANTARA FOTO/XINHUA/Mao Siqian/kye

JawaPos.com - Pelatih timnas Iran Amir Ghalenoei mengaku bangga dengan pencapaian timnya meski berstatus menunggu untuk lolos ke babak 32 besar, setelah imbang 1-1 melawan Mesir pada laga penentu Grup G Piala Dunia 2026 di Stadion Lumen, Seattle, Sabtu.

"Pemain memberikan segalanya dalam situasi yang sangat sulit dan kini kami harus menunggu serta berharap hasil di grup lain berpihak kepada kami," kata dia seusai laga dalam laman FIFA.

Hasil tersebut membuat Iran mengakhiri fase grup di peringkat ketiga dengan tiga poin dari tiga laga yang sudah dilakoni.

Posisi itu menggantung nasib mereka untuk melangkah ke babak selanjutnya.

Iran yang berjuluk Team Melli harus menunggu hasil pertandingan di Grup E, F, I, dan J untuk mengetahui apakah mereka mampu melaju sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik.

Ghalenoei mengapresiasi kerja keras anak asuhnya sepanjang turnamen.

Dia menilai para pemain telah menunjukkan karakter kuat meski menghadapi berbagai tantangan selama mengikuti Piala Dunia 2026.

Iran sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Mahmoud Saber pada menit kelima sebelum mampu menyamakan kedudukan lewat Ramin Rezaeian pada menit ke-14.

Pada pengujung pertandingan, Iran sebenarnya sempat mencetak gol melalui Shoja Khalilzadeh saat menit ke-90+3.

Editor: Banu Adikara
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