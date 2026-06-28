Iran Angkat Koper! Aljazair Tahan Austria 3-3, Lolos Bersama ke 32 Besar Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Aljazair memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah bermain imbang dramatis 3-3 melawan Austria pada laga terakhir Grup J di Arrowhead Stadium, Kansas City, Minggu (28/6/2026) WIB.

Hasil ini membuat Austria finis sebagai runner-up grup, Aljazair lolos lewat jalur peringkat ketiga terbaik, sementara Iran dipastikan tersingkir dan harus pulang lebih awal.

Bagaimana Hasil Imbang Ini Menentukan Nasib Grup J? Laga Austria kontra Aljazair menjadi pertandingan penentuan yang berlangsung penuh drama sejak awal hingga akhir. Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif demi mengamankan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

Austria akhirnya menutup fase grup sebagai peringkat kedua Grup J, sedangkan Aljazair berhasil mengamankan satu tempat melalui jalur peringkat ketiga terbaik.

Dampaknya, Iran kehilangan peluang bersaing di klasemen peringkat ketiga terbaik dan dipastikan angkat koper dari Amerika Serikat.

Sejak menit awal, Aljazair tampil agresif dengan mendominasi penguasaan bola. Tim asuhan Vladimir Petkovic beberapa kali menekan pertahanan Austria, tetapi belum mampu menciptakan peluang bersih hingga 20 menit pertama.

Austria justru tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Tim asuhan Ralf Rangnick memilih menunggu sambil mengandalkan serangan balik cepat yang beberapa kali merepotkan lini belakang Aljazair.

Austria Dua Kali Memimpin, Aljazair Selalu Bangkit Pertandingan sempat terhenti pada menit ke-10 setelah Marko Arnautovic tanpa sengaja menyikut leher pemain Aljazair. Setelah mendapat perawatan dari tim medis, laga kembali dilanjutkan tanpa masalah.