Klasemen Sementara Peringkat Ketiga Terbaik Piala Dunia 2026: Iran dan Timnas Korea Selatan Masih Punya Peluang

JawaPos.com - Dua wakil Asia Iran dan timnas Korea Selatan sedang harap-harap cemas menantikan hasil pertandingan di hari terakhir dari grup J, K, dan L. Pasalnya, nasib kedua negara tersebut untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan bergantung pada hasil dari Kroasia, Aljazair, Austria, dan Kongo.

Timnas Korea Selatan yang meraih kemenangan di laga pertama grup A melawan Ceko, justru tak berdaya di dua laga selanjutnya. Kekalahan dari tuan rumah Meksiko dan kejutan yang dihadirkan Afrika Selatan, membuat tim berjuluk Ksatria Taeguk harus finis di posisi tiga klasemen.

Peluang lolos ke fase knockout piala dunia melalui satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik pun masih terbuka, namun harus menunggu hasil dari 11 grup lain. Per tanggal 27 Juni, Korea Selatan berada di posisi terakhir atau delapan pada klasemen sementara peringkat ketiga terbaik dengan tiga poin dan selisih gol -1.

Kondisi tersebut sangat berat mengingat masih terdapat dua tim di bawah mereka yang baru akan bermain pada Minggu (28/6) dini hari waktu Indonesia. Son Heung-min dan rekan wajib berharap Aljazair kalah dari Austria, serta Kongo vs Uzbekistan berakhir imbang.

Sementara itu Iran sukses tak terkalahkan di grup G dengan meraih tiga hasil imbang. Finis di bawah Belgia dan Mesir, kini harapan lolos hanya melalui peringkat ketiga terbaik.

Saat ini Mehdi Taremi dan kolega berada di posisi enam klasemen peringkat ketiga terbaik dengan tiga poin dan selisih gol 0. Jika Kroasia menang atau bermain imbang dengan Ghana, Aljazair menang dengan selisih dua gol atas Austria, serta Kongo mampu tumbangkan Uzbekistan, peluang menuju 32 besar resmi tertutup.

Klasemen Sementara Peringkat Ketiga Terbaik Piala Dunia 2026 Pada klasemen saat ini, lima tim teratas yakni Swedia, Ekuador, Bosnia dan Herzegovina, Paraguay, dan Senegal sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar. Hanya tersisa tiga tempat yang akan diperebutkan Iran, Kroasia/Ghana, Korea Selatan, Aljazair/Austria, dan Kongo.

Klasemen sementara peringkat ketiga terbaik Piala Dunia 2026