Hasil Piala Dunia 2026: Kembali Buat Sejarah! Tanjung Verde Lolos ke 32 Besar Usai Tahan Imbang Arab Saudi

JawaPos.com - Tanjung Verde mencetak sejarah di Piala Dunia 2026 setelah memastikan tiket ke babak 32 besar. Hasil imbang tanpa gol melawan Arab Saudi, ditambah kemenangan Spanyol atas Uruguay, mengantar Blue Sharks lolos sebagai runner-up Grup H sekaligus menyingkirkan Uruguay secara mengejutkan.

Tanjung Verde lolos ke fase gugur sebagai runner-up Grup H dengan koleksi tiga poin. Kepastian itu didapat setelah di laga lainnya, Spanyol berhasil menumbangkan Uruguay dengan skor tipis 1-0.

Hasil tersebut membuat Spanyol melaju ke babak 32 besar dengan status juara Grup H dengan koleksi tujuh poin. Sementara Uruguay, secara mengejutkan tersingkir karena finis posisi ketiga dengan nilai dua. Adapun Arab Saudi menjadi juru kunci dengan koleksi dua poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama Tanjung Verde tampil menyengat sejak menit awal. Tim berjuluk Blue Sharks itu kerap menebar ancaman ke gawang Arab Saudi, meski belum ada yang berujung gol hingga 10 menit jalannya pertandingan.

Pada menit ke-21, Tanjung Verde mendapat peluang terbaik lewat tendangan keras Willy Semedo dari sisi kiri. Namun tendangan tersebut masih bisa ditepis kiper Arab Saudi, Mohammed Al Owais, sehingga hanya berujung sepak pojok.

Tanjung Verde terus memegang kemudi permainan setelah jeda hydration break. Sementara Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- cenderung bertahan dan memanfaatkan serangan balik cepat. Hingga laga memasuki menit ke-40, masih belum ada gol yang tercipta.

Arab Saudi yang digempur terus justru nyaris mencetak gol keunggulan pada masa injury time lewat tandukan keras Mohamed Kanno, namun masih bisa ditangkap Vozinha. Pada akhirnya, Tanjung Verde dan Arab Saudi bermain imbang 0-0 di babak pertama.

Babak Kedua Kedua kesebelasan tidak menurunkan irama permainannya. Arab Saudi dan Tanjung Verde tampil cukup agresif untuk membuka keran golnya. Hanya saja, kedua tim belum bisa menciptakan peluang emas hingga laga memasuki menit ke-60.

Serangan yang dilancarkan kedua kesebelasan kerap putus di sepertiga akhir lapangan. Skor kacamata alias 0-0 masih menghiasi jalannya pertandingan hingga memasuki masa hydration break.