Kisah Haru Alireza, Bocah Tunanetra Iran yang Rasakan Gol Cristiano Ronaldo lewat Cerita Sang Ayah

JawaPos.com - tengah kemeriahan Piala Dunia 2026, ada sebuah kisah sederhana yang berhasil menyentuh hati banyak pecinta sepak bola. Momen itu datang dari seorang anak tunanetra asal Iran bernama Alireza yang tetap bisa menikmati pertandingan meski tidak dapat melihat langsung aksi idolanya, Cristiano Ronaldo.

Alireza hadir bersama sang ayah untuk menyaksikan pertandingan dari tribun stadion. Meski memiliki keterbatasan penglihatan, semangatnya untuk merasakan atmosfer piala dunia tidak pernah berkurang.

Sang ayah pun menjadi mata bagi putranya dengan menjelaskan setiap jalannya pertandingan secara perlahan dan penuh kesabaran. Sejak peluit pertama dibunyikan, ayah Alireza terus menceritakan setiap pergerakan bola, peluang yang tercipta, hingga aksi-aksi Cristiano Ronaldo di lapangan.

Penjelasan itu membuat Alireza seolah ikut menyaksikan pertandingan secara langsung melalui imajinasi yang dibangun dari cerita sang ayah. Momen paling emosional terjadi ketika Ronaldo berhasil mencetak gol. Sang ayah langsung memberi tahu putranya bahwa sang megabintang sukses membobol gawang lawan.

Tanpa menunggu lama, Alireza ikut bersorak dan tersenyum lebar mengikuti riuh perayaan para suporter di sekelilingnya. Ekspresi bahagia bocah tersebut menjadi bukti bahwa sepak bola bukan hanya soal apa yang terlihat di lapangan, tetapi juga tentang emosi, kebersamaan, dan pengalaman yang bisa dirasakan oleh siapa saja.

Kisah Alireza kemudian ramai dibagikan di media sosial. Banyak warganet mengaku terharu melihat kesabaran sang ayah yang dengan penuh kasih menemani putranya menikmati pertandingan.

Tidak sedikit pula yang menilai momen tersebut menunjukkan bahwa sepak bola memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang kondisi fisik seseorang.

Cristiano Ronaldo memang telah menciptakan banyak kenangan sepanjang karirnya. Namun, bagi Alireza, gol yang dicetak sang bintang memiliki makna yang jauh lebih besar.