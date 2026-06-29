Kanada Pastikan Langkah ke 16 Besar usai Tundukkan Afrika Selatan 1-0

Pemain timnas Kanada Stephen Eustaquio berselebrasi setelah mencetak gol ke gawang Afrika Selatan saat laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 di stadion Los Angeles, Amerika Serikat. (X/FIFAWorldCup) JawaPos.com - Timnas Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada laga babak 32 besar di stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pada Senin (29/6).

Dilansir dari Antara gol dramatis Stephen Eustaquio pada masa injury time di babak kedua memberikan kemenangan dramatis bagi timnas Kanada. Sepanjang pertandingan lawan Afrika Selatan, Kanada tampil lebih dominan dan langsung mengambil inisiatif menyerang sejak menit awal.

Peluang pertama tercipta pada menit ke-6, sementara sundulan Derek Cornelius pada menit ke-22 dari situasi bola mati masih dapat diamankan Williams.

Di sisi lain, Afrika Selatan memilih bermain lebih sabar dengan mengandalkan serangan balik cepat. Solidnya lini belakang Bafana Bafana membuat timnas Kanada kesulitan menciptakan peluang bersih, sehingga skor tanpa gol bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Afrika Selatan mulai berani keluar menyerang. Oswin Appollis sempat mengancam lewat tembakan jarak jauh pada menit ke-64, tetapi bola masih melenceng tipis dari sasaran.

Pelatih Jesse Marsch kemudian memasukkan Alphonso Davies pada menit ke-75 untuk menambah daya gedor. Kehadiran sang kapten membuat serangan Kanada semakin hidup, sementara Jonathan David nyaris memecah kebuntuan pada menit ke-79. Namun, penyelamatan gemilang Williams kembali menggagalkan peluang tersebut.

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Saat pertandingan tampak akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, Eustaquio muncul sebagai pahlawan. Berawal dari sapuan pemain Afrika Selatan yang mengarah ke tepi kotak penalti, Eustaquio mengontrol bola dengan dada sebelum melepaskan tendangan voli keras ke sudut bawah gawang. Kiper Ronwen Williams tak mampu menghalau bola.

Golnya pada menit ke-92 memastikan kemenangan Kanada sekaligus mengakhiri perjuangan Afrika Selatan di fase gugur pertama Piala Dunia 2026. Pada babak 16 besar, Kanada akan menghadapi pemenang laga Belanda melawan Maroko.

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