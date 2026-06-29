Jelang Jepang vs Timnas Brasil, Jersey Putih Samurai Biru Laris Manis dan Jadi Favorit di Piala Dunia 2026

Timnas Jepang akan melawan Brasil pada babak 32 besar di Piala Dunia 2026 dengan mengenakan jersey putih. (instagram.com/@jfa_samuraiblue)
JawaPos.com - Timnas Jepang dipastikan akan mengenakan jersey tandang putih saat menghadapi timnas Brasil pada babak 32 besar Piala Dunia. Kepastian tersebut menjadi salah satu perhatian jelang laga yang akan digelar pada Selasa (30/6) pukul 00.00 WIB.
Sementara itu, timnas Brasil akan tetap tampil dengan seragam kandang ikonik berwarna kuning dipadukan celana biru. Kombinasi tersebut membuat kedua tim tidak mengalami benturan warna sehingga masing-masing dapat menggunakan identitas utama yang telah ditentukan di piala dunia.
Di luar persiapan teknis pertandingan, jersey away Jepang justru menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Desain bernuansa putih yang sederhana namun elegan mendapat banyak pujian sejak diperkenalkan.
Baca Juga:Kisah Haru Alireza, Bocah Tunanetra Iran yang Rasakan Gol Cristiano Ronaldo lewat Cerita Sang Ayah
Antusiasme suporter pun terlihat dari tingginya permintaan pasar yang membuat jersey tersebut laris dan sempat terjual habis di berbagai penjualan resmi. Popularitas jersey Jepang juga mendapat pengakuan dari media olahraga internasional ESPN.
Dalam daftar jersey terbaik Piala Dunia, seragam tandang Samurai Biru berhasil menempati posisi atas berkat desain yang dinilai modern, bersih, dan tetap mempertahankan identitas khas Jepang. Meski hanya berkaitan dengan seragam pertandingan, perhatian terhadap desain jersey menunjukkan besarnya antusiasme publik terhadap perjalanan Jepang di turnamen kali ini.
Penampilan impresif yang diperlihatkan sejak fase grup membuat skuad Samurai Biru semakin banyak mendapat dukungan dari penggemar sepak bola netral. Namun demikian, fokus utama tetap tertuju pada pertandingan melawan timnas Brasil.
Tim asal Amerika Selatan itu masih menjadi salah satu kandidat kuat peraih gelar juara dunia berkat kedalaman skuad dan pengalaman para pemainnya di level internasional. Di sisi lain, Jepang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan permainan disiplin, kolektif, dan efektif sepanjang turnamen.
Wakil Asia tersebut berharap mampu kembali menciptakan kejutan saat menghadapi salah satu raksasa sepak bola dunia. Pertemuan Jepang dan Brasil diprediksi berlangsung menarik karena mempertemukan dua gaya permainan yang berbeda.
Brasil dikenal dengan kreativitas dan kemampuan individu para pemainnya, sedangkan Jepang mengandalkan organisasi permainan, kecepatan transisi, serta kerja sama tim yang solid.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!