Jelang Jepang vs Timnas Brasil, Jersey Putih Samurai Biru Laris Manis dan Jadi Favorit di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Jepang dipastikan akan mengenakan jersey tandang putih saat menghadapi timnas Brasil pada babak 32 besar Piala Dunia. Kepastian tersebut menjadi salah satu perhatian jelang laga yang akan digelar pada Selasa (30/6) pukul 00.00 WIB.

Sementara itu, timnas Brasil akan tetap tampil dengan seragam kandang ikonik berwarna kuning dipadukan celana biru. Kombinasi tersebut membuat kedua tim tidak mengalami benturan warna sehingga masing-masing dapat menggunakan identitas utama yang telah ditentukan di piala dunia.

Di luar persiapan teknis pertandingan, jersey away Jepang justru menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Desain bernuansa putih yang sederhana namun elegan mendapat banyak pujian sejak diperkenalkan.

Antusiasme suporter pun terlihat dari tingginya permintaan pasar yang membuat jersey tersebut laris dan sempat terjual habis di berbagai penjualan resmi. Popularitas jersey Jepang juga mendapat pengakuan dari media olahraga internasional ESPN.

Dalam daftar jersey terbaik Piala Dunia, seragam tandang Samurai Biru berhasil menempati posisi atas berkat desain yang dinilai modern, bersih, dan tetap mempertahankan identitas khas Jepang. Meski hanya berkaitan dengan seragam pertandingan, perhatian terhadap desain jersey menunjukkan besarnya antusiasme publik terhadap perjalanan Jepang di turnamen kali ini.

Penampilan impresif yang diperlihatkan sejak fase grup membuat skuad Samurai Biru semakin banyak mendapat dukungan dari penggemar sepak bola netral. Namun demikian, fokus utama tetap tertuju pada pertandingan melawan timnas Brasil.

Tim asal Amerika Selatan itu masih menjadi salah satu kandidat kuat peraih gelar juara dunia berkat kedalaman skuad dan pengalaman para pemainnya di level internasional. Di sisi lain, Jepang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan permainan disiplin, kolektif, dan efektif sepanjang turnamen.

Wakil Asia tersebut berharap mampu kembali menciptakan kejutan saat menghadapi salah satu raksasa sepak bola dunia. Pertemuan Jepang dan Brasil diprediksi berlangsung menarik karena mempertemukan dua gaya permainan yang berbeda.