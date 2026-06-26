Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi: Misi Debutan Cetak Sejarah, Green Falcons Wajib Menang di Piala Dunia 2026

Skuad Arab Saudi siap memberikan kejutan di Piala Dunia 2026. (Instagram/@saudint)
JawaPos.com - Laga Tanjung Verde melawan Arab Saudi pada matchday terakhir Grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menjadi salah satu pertandingan paling menarik untuk disaksikan. Duel yang berlangsung di Houston Stadium, Sabtu (27/6/2026) pukul 07.00 WIB itu menjadi penentu nasib kedua tim dalam perebutan tiket menuju babak gugur.
Meski sama-sama masih memiliki peluang lolos, situasi yang dihadapi kedua tim sangat berbeda. Tanjung Verde berada dalam posisi lebih menguntungkan setelah mengumpulkan dua poin dari dua pertandingan.
Sementara Arab Saudi baru mengoleksi satu poin sehingga kemenangan menjadi harga mati jika ingin menjaga asa melaju ke fase berikutnya.
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Penampilan Tanjung Verde sejauh ini menjadi salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia 2026. Berstatus sebagai debutan, mereka mampu tampil disiplin menghadapi lawan-lawan kuat.
Hasil imbang tanpa gol melawan Spanyol membuka mata banyak pihak bahwa Blue Sharks bukan sekadar tim pelengkap.
Performa positif itu kembali berlanjut saat menghadapi Uruguay. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit, Tanjung Verde berhasil menahan wakil Amerika Selatan tersebut dengan skor 2-2.
Hasil itu terasa semakin spesial karena menjadi pertandingan pertama mereka yang menghasilkan gol di ajang Piala Dunia.
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Kepercayaan diri para pemain Tanjung Verde kini sedang berada di level tertinggi. Mereka hanya membutuhkan tambahan poin untuk menjaga peluang lolos dan mencatat sejarah sebagai salah satu tim debutan yang berhasil menembus babak gugur.
Di sisi lain, Arab Saudi datang dengan tekanan yang jauh lebih besar. Setelah bermain imbang 1-1 melawan Uruguay pada laga pertama, Green Falcons harus menelan kekalahan telak 0-4 dari Spanyol di pertandingan kedua.
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