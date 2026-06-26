Prediksi Skor Piala Dunia 2026: Tanjung Verde vs Arab Saudi, Menanti Sejarah Baru dari Blue Sharks!

Selebrasi gelandang Tanjung Verde Kevin Pina saat cetak gol ke gawang timnas Uruguay di piala dunia. (FIFA)
JawaPos.com – Tanjung Verde berpeluang besar menorehkan sejarah dengan mencatatkan namanya dalam daftar debutan yang berhasil langsung lolos ke babak gugur Piala Dunia. Laga ini akan dihelat di Houston Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu (27/6) pukul 07.00 WIB. Kedua kesebelasan akan saling bertarung memperebutkan satu tiket ke babak 32 besar.
Untuk diketahui, Tanjung Verde dan Arab Saudi masih memiliki peluang untuk melenggang ke babak gugur. Kemenangan menjadi harga yang harus dibayar agar bisa melaju ke fase selanjutnya.
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Tim pemenang pada laga ini akan lolos otomatis dengan syarat Uruguay takluk dari Spanyol. Namun menariknya, kans lebih besar untuk lolos berada di tangan Tanjung Verde, tim yang notabene belum memiliki pengalaman sama sekali di panggung dunia.
Perbedaan jumlah poin antara keduanya membuat kans Tanjung Verde untuk lolos terbuka lebih lebar ketimbang Arab Saudi. Tim berjuluk Blue Sharks kini menduduki peringkat ketiga Grup H dengan perolehan dua poin, berbekal dua hasil imbang dengan Spanyol dan Uruguay.
Sementara Arab Saudi berada di posisi buncit dengan sebiji poin, hasil menahan imbang Uruguay pada laga perdana. Kekalahan telak 0-4 dari Spanyol di laga kedua membuat tim asuhan Georgios Donis harus terlempar ke posisi juru kunci.
Tanjung Verde berpeluang menjadi tim debutan ke-14 yang berhasil langsung lolos ke fase gugur pada partisipasi perdana mereka di Piala Dunia. Meski bukan barang baru, belum ada tim debutan yang berhasil melakukannya sejak edisi 2014 silam.
Pada Piala Dunia yang berlangsung di Brasil itu, Aljazair, yang tampil perdana di Piala Dunia, melenggang ke babak 16 besar sebelum ditumbangkan Jerman pada babak perpanjangan waktu. Itu artinya, Tanjung Verde berpeluang menjadi tim debutan pertama yang lolos ke babak gugur sejak 12 tahun lamanya.
Tim asuhan Bubista ini bahkan berpeluang finis sebagai juara grup dengan dua skenario. Skenario pertama adalah jika Tanjung Verde menang atas Arab Saudi, dan Spanyol dikalahkan Uruguay.
Dengan begitu, perolehan poin Tanjung Verde akan otomatis melampaui Spanyol. Adapun skenario kedua terjadi jika Spanyol versus Uruguay berakhir imbang, namun Tanjung Verde mencukur Arab Saudi dengan selisih empat gol.
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Jika skenario menarik ini terjadi, Tanjung Verde dan Spanyol akan sama-sama mengoleksi lima poin. Namun Vozinha dan kolega unggul selisih gol sehingga berhak menduduki takhta klasemen Grup H.
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