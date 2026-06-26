Jadi Pahlawan Timnas Afrika Selatan, Thapelo Maseko Terinspirasi dari Kylian Mbappe dan Vinicius Junior

JawaPos.com - Thapelo Maseko menjadi pahlawan tim nasional Afrika Selatan saat mengalahkan Korea Selatan. Laga yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan di Estadio BBVA, Kamis (25/6).

Pada menit ke-63, Thapelo Maseko berhasil menjebol gawang Korea Selatan. Gol tersebut juga menjadi penentu timnas Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar. Piala Dunia.

Mencetak gol penentu bagi timnas Afrika Selatan masih terasa seperti mimpi bagi Thapelo Maseko. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah percaya padanya.

"Pertama-tama, ini luar biasa. Ini menakjubkan, saya merasa seperti sedang bermimpi. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang, para pendukung kami di rumah, keluarga kami, dan staf pelatih - mereka percaya pada saya," kata Thapelo Maseko yang dikutip dari SABC Sport, Jumat (26/6).

Sebenarnya, pemain 22 tahun tersebut cukup kecewa dengan penampilannya saat melawan Korea Selatan. Namun, satu gol Maseko membuat dirinya bisa membantu timnas Afrika Selatan.

"Hari ini saya kurang maksimal, saya melewatkan beberapa peluang mencetak gol, melewatkan beberapa kesempatan, tetapi kami berhasil - saya mampu membantu tim dan itulah yang terpenting," tambah Maseko.

Meski sempat gagal mencetak gol, Maseko tidak ingin putus asa. Pemain AEL Limassol tersebut mengaku terinspirasi dari Kylian Mbappe dan Vinicius Junior yang tidak pernah menyerah.

"Saya telah menonton pertandingan, saya telah menonton para pemain, saya telah menonton para pemain. Saya telah menonton Vini, Mbappe - mereka tidak menyerah setelah pertandingan pertama, kedua, ketiga, mereka terus berjuang. Ini sepak bola, Anda tidak boleh menyerah - Anda terus berjuang, begitulah adanya," pungkas Maseko.