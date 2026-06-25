Resmi! Afrika Selatan Menyusul, Ini Daftar 13 Tim Negara Lolos ke 32 Besar Piala Dunia 2026

Selebrasi pemain Afrika Selatan setelah memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan 1-0 di Monterrey. (Dok. FIFA)
JawaPos.com — Afrika Selatan menjadi tim terbaru yang memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 1-0 di Monterrey, Kamis (25/6/2026) pagi WIB.
Kemenangan itu membuat Afrika Selatan finis di posisi kedua Grup A dan menambah daftar negara yang telah mengamankan tempat di fase gugur menjadi 13 tim.
Peta persaingan menuju babak 32 besar Piala Dunia 2026 semakin jelas seiring berakhirnya sejumlah pertandingan fase grup. Sejumlah tim unggulan telah mengunci tiket lebih awal, sementara beberapa negara baru memastikan kelolosan pada laga terakhir grup.
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Afrika Selatan lolos setelah meraih kemenangan penting 1-0 atas Korea Selatan pada pertandingan terakhir Grup A. Gol tunggal Thapelo Maseko menjadi pembeda dalam duel yang berlangsung ketat tersebut.
Tambahan tiga poin membuat Afrika Selatan naik ke peringkat kedua klasemen akhir Grup A. Hasil itu memastikan Bafana Bafana melaju langsung ke babak 32 besar, sedangkan Korea Selatan harus turun ke posisi ketiga dan menunggu kepastian dari jalur peringkat tiga terbaik.
Keberhasilan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Afrika Selatan yang mampu bersaing dengan tim-tim kuat di grupnya. Konsistensi sepanjang fase grup menjadi faktor utama yang membawa mereka melangkah ke fase knock out.
Meksiko menjadi salah satu tim dengan performa paling impresif sepanjang fase grup. Wakil tuan rumah itu berhasil menyapu bersih tiga pertandingan dan mengoleksi sembilan poin sempurna.
Tidak hanya meraih hasil maksimal, Meksiko juga mencatatkan clean sheet dalam tiga pertandingan fase grup. Catatan tersebut membuat mereka keluar sebagai juara Grup B sekaligus menjadi salah satu kandidat kuat di fase gugur.
Selain Meksiko, sejumlah tim unggulan dunia juga tampil solid. Argentina, Jerman, Brasil, dan Prancis sukses mengamankan tiket ke babak 32 besar tanpa harus menunggu hasil pertandingan lain.
Amerika Serikat dan Kanada yang berstatus tuan rumah bersama juga berhasil memenuhi ekspektasi. Kedua negara memastikan langkah ke fase knock out dan berpeluang melangkah lebih jauh dengan dukungan penuh publik sendiri.
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