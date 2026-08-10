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Djati Waluyo
Senin, 10 Agustus 2026 | 22.21 WIB

Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti memberikan sambutan saat closing ceremony ISE - Image

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti memberikan sambutan saat closing ceremony ISE

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (surpres) yang mencantumkan Destry Damayanti sebagai calon tinggal Gubernur Bank Indonesia. Nama Destry kini sudah ada di meja DPR RI.

“Jadi namanya tunggal, satu nama yaitu atas nama Ibu Destry Damayanti yang sekarang beliau menjabat sebagai pejabat gubernur sementara," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin (10/8).

Profil Destry Damayanti

Destry Damayanti bukan nama baru di lingkungan bank sentral. Sebelum menjadi calon tunggal Gubernur BI, ia telah menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI sejak 2019.

Kini, ia dipercaya sebagai Pejabat Gubernur Sementara setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri.

Wanita kelahiran Jakarta pada 1963 itu mengambil gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia.

Setelahnya, ia melanjutkan pendidikan ke Cornell University, New York, Amerika Serikat, dan meraih gelar Master of Science di bidang Regional Science pada 1992.

Setelah selesai menempuh pendidikan, karir Destry di bidang ekonomi dimulai dari lingkungan akademik.

Sebagai akademisi, ia pernah menjadi peneliti dan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Setelah itu, Destry bergabung dengan jajaran Kementerian Keuangan pada 1992-1997.

Pengalamannya di pemerintahan kemudian berlanjut ke sektor swasta ketika ia menjadi ekonom di Citibank pada 1997-2000.

Editor: Bayu Putra
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