Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

Doktif bersama Afrizal, mantan karyawan Richard Lee. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Mantan karyawan Richard Lee, Afrizal, mengungkap sejumlah tudingan terkait kehidupan pribadi mantan bosnya. Afrizal menyebut, Richard Lee memiliki perilaku yang bertolak belakang dengan citra yang ditampilkannya di publik sebagai sosok yang kerap membela perempuan.
Afrizal mengaku mengetahui secara langsung seperti apa kelakuan mantan bosnya karena pernah dipercaya oleh Richard Lee untuk mengatur sejumlah transaksi yang disebut berkaitan dengan dugaan prostitusi.
Menurut dia, transaksi itu dilakukan melalui rekening miliknya. Richard awalnya mentransfer sejumlah uang kepada Afrizal. Setelah itu, baru Afrizal melakukan transfer kepada mucikari dan itu disebut berlangsung berulang kali.
Menurut pengakuannya, Richard Lee mempercayakan kepada Afrizal lantaran sebelumnya dokter kecantikan itu pernah berurusan dengan pihak kepolisian terkait persoalan yang sama.
"Pencitraan yang dilakukan di podcast seorang DRL itu pelindung wanita, penyelamat wanita. Sementara di mata saya dia itu penjahat wanita, bukan penyelamat wanita. Karena saya tahu kelakuan dia.(suka jajan cewek)," kata Afrizal.
Menurut dia, apa yang selama ini ditampilkan Richard Lee di podcast sebagai penyelamat perempuan sangat berbeda dengan apa yang diketahuinya secara langsung.
Afrizal tidak ragu mengatakan Richard Lee telah mengkhianati cinta suci sang istri, Reni Effendi. "Kalau menurut pribadi iya (Richard Lee khianati istri). Karena saya tahu kelakuan dia," ujar Afrizal.
Tak berhenti di situ, Afrizal juga mengaku pernah mendapat tugas dari Richard Lee untuk mencarikan sebuah rumah di daerah Palembang. Rumah tersebut, menurut pengakuannya, untuk ditempati oleh perempuan yang memiliki hubungan terlarang dengan Richard Lee.
"Saya juga disuruh cari rumah untuk ani-ani ya bahasanya di daerah Palembang. Itu tahun 2020 akhir sampai tahun 2022 bulan 7, kalau nggak salah. Kurang lebih hampir 2 tahun," ungkap Afrizal.
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