Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares

JawaPos.com — Persebaya Surabaya akan menghadapi Penang FC dalam International Friendly Game 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (15/8/2026) malam. Laga ini menjadi ujian penting bagi Bernardo Tavares untuk melihat kesiapan Green Force sebelum memasuki Super League 2026/2027.

Pertandingan melawan klub kasta tertinggi Liga Malaysia tersebut bukan sekadar laga uji coba bagi Persebaya. Bernardo Tavares punya kesempatan untuk menguji taktik, melihat kedalaman skuad, sekaligus menentukan pemain yang paling siap menghadapi kompetisi resmi.

Bagi Penang FC, duel di GBT juga menjadi kesempatan untuk mengukur kekuatan mereka menghadapi salah satu klub besar Indonesia. Lantas, seperti apa profil Penang FC yang akan menjadi lawan Persebaya sebelum Super League 2026/2027?

Penang FC, Klub Malaysia dengan Tradisi Panjang Penang FC merupakan klub profesional yang berbasis di George Town, Pulau Pinang, Malaysia, dan saat ini berkompetisi di Malaysia Super League sebagai kasta tertinggi sepak bola Negeri Jiran.

Meski struktur klub modernnya resmi dibentuk pada 2020, Penang FC tetap membawa warisan sepak bola Pulau Pinang yang telah berkembang jauh sebelum era tersebut.

Klub berjuluk The Panthers itu bermarkas di Stadion Bandaraya yang terletak di jantung Kota Georgetown dengan kapasitas mencapai 20.000 penonton.

Identitas Penang FC juga tidak bisa dilepaskan dari rivalitas dengan Kedah Darul Aman FC dalam pertandingan yang dikenal sebagai Northern Region Derby.

Bagaimana Rekam Jejak Penang FC Musim Lalu? Penang FC menutup kompetisi Malaysia Super League 2025/2026 dengan menempati posisi ke-8 klasemen akhir setelah mengumpulkan 25 poin dari 24 pertandingan.

Catatan tersebut diperoleh melalui enam kemenangan, tujuh hasil imbang, dan 11 kekalahan sepanjang musim.