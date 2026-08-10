Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone

Veda Ega Pratama finis P9 Moto3 Inggris 2026. Ia mengungkap kesalahan di Silverstone dan tetap membawa pulang poin penting. (Dok. Honda)
JawaPos.com — Veda Ega Pratama finis kesembilan pada Moto3 Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, Minggu (9/8/2026) malam WIB. Pembalap Honda Team Asia itu kehilangan kontak dengan rombongan terdepan akibat sejumlah insiden dan kesalahan saat balapan.
Meski demikian, Veda Ega tetap membawa pulang poin penting sekaligus pelajaran untuk memperbaiki performanya. Hasil tersebut menjadi buah perjuangannya dalam balapan yang berlangsung sengit hingga lap terakhir.
Pembalap berusia 17 tahun itu mengawali balapan dari posisi ke-15. Ia langsung memperbaiki posisinya hingga P11 selepas start.
Veda Ega mengaku memiliki kepercayaan diri yang cukup baik sepanjang balapan Moto3 Inggris 2026. Performa bagian depan motor dan penggunaan kompon medium juga membuat pembalap Indonesia tersebut merasa mampu bersaing dengan rombongan terdepan.
"Balapan hari ini berjalan dengan baik. Sejujurnya, saya memiliki kepercayaan diri yang sangat baik, terutama dengan bagian depan dan kompon medium selama balapan," ujar Veda Ega dikutip dari rilis Honda Team Asia.
"Saya mencoba fokus pada diri sendiri dan tetap berada bersama rombongan karena rencananya adalah bertahan di grup terdepan," kata Veda menambahkan.
Strategi tersebut sempat berjalan sesuai rencana sebelum sejumlah insiden di lintasan mengubah jalannya balapan.
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Veda Ega Pratama kehilangan kontak dengan grup terdepan setelah beberapa insiden terjadi dalam balapan Moto3 Inggris 2026 di Silverstone.
Situasi tersebut membuat pembalap Honda Team Asia harus bekerja lebih keras untuk kembali mendekati rombongan di depan.
"Sayangnya, seperti yang biasa terjadi di Moto3, ada beberapa insiden selama balapan dan itu membuat saya kehilangan kontak dengan grup terdepan," kata Veda.
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