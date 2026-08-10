Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

JawaPos.com - Eks karyawan Richard Lee bernama Afrizal mengungkap dugaan kebiasaan mantan bosnya yang kerap disebut suka memesan perempuan atau suka 'jajan cewek'. Dia pun mengungkapkan alasan kenapa sampai nekat membongkar hal yang sebetulnya termasuk aib tersebut.

Didampingi Dokter Detektif alias Doktif, Afrizal tidak hanya menyampaikan cerita secara lisan, tapi juga menunjukkan bukti berupa transfer uang yang diklaim berkaitan dengan dugaan prostitusi.

Afrizal memperlihatkan adanya transfer dari rekening Richard Lee kepada dirinya. Uang tersebut kemudian disebut ditransfer kembali oleh Afrizal kepada seseorang yang disebut sebagai mucikari.

Pengungkapan itu disampaikan Afrizal dengan alasan yang sangat pribadi. Dia mengaku sakit hati kepada mantan bosnya tersebut.

"Saya sakit hati. Saya dituduh memeras, saya dituduh bekerja sama dengan Doktif," ujar Afrizal saat ditemui di Pengadilan Negeri Tangerang, beberapa hari lalu.

Afrizal secara tegas membantah tudingan bahwa dirinya bekerja sama dengan Doktif. Menurutnya, tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

"Padahal saya waktu kerja sama dia (Richard Lee), saya belum kenal Doktif. Doktif ini baru familiar atau booming di tahun 2024. Saya berhenti kerja sama dia tahun 2022 akhir," paparnya.

Afrizal sakit hati dituduh bekerja sama dengan Doktif untuk merusak atau menghancurkan nama baik atau reputasi Richard Lee.