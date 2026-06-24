Pecahkan Rekor Wayne Rooney, Jude Bellingham Cetak Sejarah Bersama Inggris di Piala Dunia 2026

Gelandang timnas Inggris Jude Bellingham.(Dok. Jude Bellingham)
JawaPos.com - Jude Bellingham kembali menunjukkan mengapa dirinya dianggap sebagai salah satu pemain terbaik generasi saat ini.
Pada ajang Piala Dunia 2026, gelandang Real Madrid tersebut berhasil mencatatkan rekor baru bersama Timnas Inggris setelah mencapai 50 penampilan internasional pada usia yang lebih muda dibandingkan legenda Inggris, Wayne Rooney.
Pencapaian bersejarah itu diraih saat Inggris menghadapi Ghana dalam laga fase grup Piala Dunia 2026.
Meski pertandingan berakhir tanpa gol, penampilan Bellingham tetap menjadi sorotan karena menandai sebuah tonggak penting dalam karier internasionalnya yang terus berkembang pesat.
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Bellingham kini tercatat sebagai pemain termuda dalam sejarah Timnas Inggris yang berhasil mengoleksi 50 caps.
Ia mencapai angka tersebut pada usia 22 tahun 359 hari, melampaui rekor yang sebelumnya dipegang Wayne Rooney.
Mantan penyerang Manchester United itu mencapai 50 pertandingan bersama tim nasional ketika berusia 23 tahun 159 hari.
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Catatan tersebut semakin menegaskan peran sentral Bellingham dalam skuad Inggris saat ini. Meski masih berusia muda, ia telah menjadi salah satu pemain yang paling diandalkan sejak beberapa tahun terakhir.
Konsistensinya di level klub maupun tim nasional membuatnya terus mendapatkan kepercayaan dari pelatih Thomas Tuchel.
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